Müllberge in Amsterdam

RAMON VAN FLYMEN/ANP/IMAGO »Nicht sehr sexy«: Müllhaufen vor einer Erotikboutique in der Innenstadt

Seit Montag werden in Amsterdam Müllabfuhr, Straßenreinigung und Ordnungsdienst bestreikt. Schon nach nur einem Tag versinkt die niederländische Hauptstadt im Dreck. In den Fußgängerzonen quellen die Abfalleimer über, vor den Häusern stapeln sich die Müllsäcke.

Die FNV, die größte Gewerkschaft des Landes, verhandelt aktuell mit der Vereinigung der Niederländischen Gemeinden (VNG) über einen neuen Tarifvertrag für die knapp 190.000 Angestellten in den Kommunen. Gleich, ob sie im Rathaus Anträge bearbeiten, auf der Straße den Parkraum überwachen, die Sauberkeit in Restaurants kontrollieren oder eben bei der Müllabfuhr arbeiten. Seit Anfang Januar sind die Gespräche festgefahren. Die FNV verlangt eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent und einen automatischen Inflationsausgleich für das folgende Jahr. Die Gemeinden bieten lediglich fünf Prozent und weitere drei Prozent für 2024 an. Angesichts der Inflationsrate bedeutet das Angebot einen herben Reallohnverlust. Für die Gewerkschaft selbstverständlich inakzeptabel.

Fred Bos, der in der FNV zuständige Gewerkschaftssekretär für den öffentlichen Dienst, ist einigermaßen zufrieden mit der Resonanz aus der Belegschaft. Etwa die Hälfte der rund 1.000 Beschäftigten hätte sich dem Streik angeschlossen. »Ich selbst dachte, es würden ein bisschen mehr sein, aber wir hören, dass es viele freie Mitarbeiter in der Gemeinde gibt, die sich das nicht trauen«, sagte Bos am Montag gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal NOS. Die Zahl der Streikenden reiche aber aus, »um noch eine Weile weiterzumachen«.

Der Arbeitskampf ist Teil einer landesweiten Kampagne der FNV. Den Haag, Utrecht und Groningen haben das Müllchaos schon hinter sich. Bis Dienstag streikte die Müllabfuhr in Rotterdam sechs Tage lang. Mindestens eine Woche werde es dauern, den Abfall wegzuräumen, vermutet die Stadtverwaltung. 2.100 Euro netto verdienen die Arbeiter in Rotterdam bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung. Nicht viel, vor allem, wenn Mieten rasant steigen, Strom und Heizung immer teurer werden und die Preise im Supermarkt durch die Decke gehen.

Die meisten großen Hotels und Restaurants in Amsterdam arbeiten grundsätzlich mit privaten Abfallunternehmen zusammen, deren Belegschaft sich nicht am Streik beteiligt. Kneipen, Imbissbuden und Ladenlokale sind aber auf die städtische Müllabfuhr angewiesen. Sie fürchten nun um ihre Einnahmen. »So ein Müllhaufen vor der Tür ist in der Tat nicht sehr sexy. Da kommt keiner rein«, beschwerte sich die Inhaberin einer Erotikboutique in der Innenstadt am Montag im nordholländischen Regionalsender NH Nieuws.

Die Imbissbude »Wok to Go« in der Oude Doelenstraat produziert nach eigenen Angaben jeden Tag sieben Plastiksäcke Abfall und einen großen Stapel Pappe. In dem winzig kleinen Laden sei dafür kein Platz, so der Besitzer am Sonntag gegenüber der Tageszeitung Het Parool. Das Zeug selbst wegbringen geht auch nicht – die Deponien werden ebenfalls bestreikt.

Damit niemand auf die Idee kommt, den Müll in Amstelveen zu entsorgen, machte die Nachbarstadt vorsichtshalber darauf aufmerksam, dass nur, wer in Amstelveen wohnt, seinen Abfall bei der örtlichen Deponie abladen darf. Andere Gemeinden im Speckgürtel der Hauptstadt wollen es ebenso handhaben. Die in Amsterdam für die Müllabfuhr zuständige Stadtdezernentin, Hester van Buren, sieht »erhebliche Folgen« auf Amsterdam zukommen, berichtete NOS. Die Sozialdemokratin ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, die Müllsäcke nicht auf die Straße zu stellen, sondern bis Sonntag auf dem Balkon oder in der Wohnung zu sammeln.

»Jetzt sieht man, was für ein wichtiger Beruf das ist. Sie räumen unseren Mist weg«, hatte ein Anwohner in Amsterdam am Montag bei NH Nieuws Verständnis für den Ausstand. »Gebt nicht nach!« rief er den Streikenden solidarisch zu.