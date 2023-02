Natürliche Aufforstung nötig

Martin Schutt/dpa Aktion zur Wiederaufforstung nahe Oberhof (April 2022)

Der Nabu Thüringen forderte am Dienstag, auf natürliche Wiederbewaldung zu setzen:

Beim Umgang mit den Waldschäden im Freistaat fordert der Nabu Thüringen vorwiegend auf natürliche Wiederbewaldung zu setzen. Aus Sicht der Naturschützer macht es keinen Sinn, teure Anpflanzungen im großen Stil zu fördern, wie es im Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen des Thüringer Landwirtschaftsministeriums vorgesehen ist.

Die letzten Jahre zeigen, dass die künstlichen Pflanzungen größtenteils vertrocknen. »Vielmehr muss man jetzt Naturverjüngung zulassen. Pionierbaumarten wie zum Beispiel Birken, Espen und Ebereschen wachsen schnell auf, liefern Schatten und schützen die großen kahlen Flächen vor Bodenerosion sowie vor Austrocknung. Unter dem Schutz dieser Bäume sorgen dann unter anderem Eichelhäher dafür, dass sich Wirtschaftsbaumarten wie Eiche und Buche ansiedeln. Bei Bedarf können dann auch Ergänzungspflanzungen erfolgen«, sagt Dirk Hofmann, Forstwissenschaftler und stellvertretender Vorsitzende des Nabu Thüringen. Die Vorzüge der Naturverjüngung sind in der Forstwirtschaft bestens bekannt. Selbständig gekeimte, einheimische Baumarten haben zum Beispiel bessere Überlebenschancen. Sie entwickeln von Anfang an tiefreichendes Wurzelwerk und haben dadurch eine höhere Trockenheitstoleranz. Außerdem sind sie genetisch vielfältiger als Baumschulpflanzen und haben damit größere Chancen, dem nicht vorhersehbaren künftigen Klimastress zu widerstehen.

Eine gute Forstwirtschaft denkt in langen Zeiträumen, nutzt die Kräfte der Natur und handelt nicht überstürzt, sondern übt sich in Geduld. In einer Zeit, in der Trockenheit und Dürre im Sommer immer mehr zunehmen und teure Aufforstungen schnell wieder absterben lassen, muss sorgsam mit der Ressource und dem Schutzgut Wald umgegangen werden. (…)

Die Bremer GEW sprach sich am Dienstag für eine Gleichstellung von Pädagoginnen und Pädagogen mit internationalen Berufsqualifikationen aus:

Die Zahl der Menschen, die als ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer nach Deutschland zugewandert sind und die ihren Beruf hier ausüben wollen und könnten, ist beträchtlich. Diese Menschen schnell für eine Tätigkeit in einer Bremer oder Bremerhavener Schule zu gewinnen ist das gemeinsame Ziel von GEW Bremen und der Senatorin für Kinder und Bildung. (…) Kinder- und Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp: »Bei uns leben sehr viele Menschen, die einen pädagogischen Abschluss im Ausland erworben haben. Diese Menschen brauchen wir in Bremens Schulen. Gerade da, wo Kinder mit unterschiedlichsten Sprachen aufwachsen und zur Schule gehen. Deshalb müssen wir kreative Wege gehen, um sie schnell in unsere Schulen zu holen.«

Die GEW-Landessprecherin Elke Suhr ergänzt: »Die Diversität unserer Schüler:innen muss sich endlich auch im Personal widerspiegeln. Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist hierfür ein großer Schritt in die richtige Richtung.« Weil es in den meisten Ländern üblich ist, dass eine Lehrkraft nur in einem Fach ausgebildet wird, werden in Bremen jetzt auch Menschen mit einer Lehrbefähigung in einem Fach eingestellt und erhalten die Möglichkeit, sich berufsbegleitend weiterzuqualifizieren. (…)