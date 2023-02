Proteste gegen Putschisten

Rodrigo Abd/AP Photo/dpa Stoppt den rechten Kongress: Frauen blockieren Straße in Südperu (Laramani, 31.1.2023)

Der Aufstand gegen das Putschistenregime in Peru lässt sich auch mit zunehmender Repression und Polizeigewalt nicht niederschlagen. Obwohl bei der Unterdrückung von Protesten nach Angaben örtlicher Medien bereits mehr als 60 Menschen durch Einsatzkräfte getötet und Hunderte verletzt worden sind, haben Tausende Menschen zum Wochenbeginn erneut den Rücktritt der De-facto-Präsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des von der Rechten dominierten Kongresses und vorgezogene Wahlen im Jahr 2023 gefordert.

Der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur berichtete am Montag über neue Streiks und Demonstrationen in den Städten Trujillo und Piura sowie in den Regionen Lambayeque und San Martín im Norden des Landes. Die Aktionen ergänzten die starken Proteste in den südlichen Landesteilen, die dort seit dem parlamentarischen Staatsstreich vom 7. Dezember vergangenen Jahres gegen den vom Volk gewählten linken Präsident Pedro Castillo anhalten. In der südlichen Region Arequipa organisierte die örtliche »Frente de Defensa de los intereses de los trabajadores« (Front für die Verteidigung der Arbeiterinteressen) erneut einen Streik. In der Region Puno, in der mehr als drei Viertel der Bürger indigenen Gemeinschaften angehören, forderten Demonstranten Gerechtigkeit für die Opfer der Repression. »Heute ist das Aymaravolk auf die Straße gegangen«, meldete der Telesur-Korrespondent von dort. Zugleich seien soziale und indigene Verbände dabei, neue Märsche in Richtung der Hauptstadt Lima zu organisieren, um die Proteste auch dort zu forcieren, berichtete der Reporter.

In der Hauptstadt hatten Einheiten der Nationalpolizei Regierungsgegner am Sonnabend mit Tränengasgranaten beschossen und deren Demonstrationen gewaltsam aufgelöst. Gegenüber örtlichen Medien betonten Teilnehmer dennoch ihre Entschlossenheit, die Proteste fortzusetzen, bis die Regierung Boluarte zurücktrete und die Verantwortlichen für die Opfer der Repression zur Rechenschaft gezogen würden. Amnesty International (AI) hatte Anfang vergangener Woche bestätigt, dass Einsatzkräfte »zu verschiedenen Zeitpunkten wahllos auf Demonstrierende gefeuert« hätten. Dabei seien tödliche Waffen eingesetzt worden, erklärte die AI-Vertreterin bei Vorlage eines Untersuchungsberichtes. Unter Boluarte komme es zu schweren Menschenrechtsverletzungen, die durch den Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung verstärkt würden, hieß es von der Organisation.

Unterdessen versucht Dina Boluarte, sich auch mit Hilfe der extremen Rechten an der Macht zu halten. Am Mittwoch vergangener Woche führte sie ein Gespräch mit Keiko Fujimori, der Vorsitzenden der Rechtspartei »Fuerza Popular« und Tochter des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori. Vor zwei Jahren hatte die Machthaberin Keiko Fujimori noch als »Verkörperung der Diktatur ihres Vaters« bezeichnet und sich entschieden von ihr distanziert. Außer bei der Diktatorentochter suchte Boluarte auch Unterstützung bei den Mitte-rechts-Parteien Somos Perú und Alianza para el Progreso sowie der Rechtspartei Avanza País. Der Vorsitzende des neoliberalen Partido Morado, Luis Duran, hatte die De-facto-Regierungschefin am Montag abblitzen lassen. »Wir haben ihr gegenüber unsere Forderung nach einem Rücktritt bekräftigt und gesagt, das einzige, was ihr übrig bliebe, wäre die Ausrufung allgemeiner Wahlen durch den Kongress«, zitierte der Radiosender RPP den Parteichef. Doch »leider ist die Präsidentin der Meinung, dass sie einer verfassungsmäßigen Regierung vorsteht und wird nicht zurücktreten«, berichtete Duran über das Gespräch.