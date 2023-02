Westen enttäuscht

Alexey Pavlishak/REUTERS Die Rede des russischen Präsidenten wird am Dienstag in Sewastopol auf einem Großbildschirm übertragen

Russland setzt die Erfüllung des »New START«-Abkommens zur Rüstungskontrolle aus. Das erklärte Präsident Wladimir Putin gegen Ende seiner knapp zweistündigen Botschaft an die Föderalversammlung am Dienstag in Moskau. Das bedeute nicht, dass Russland aus dem Vertrag aussteige, sagte Putin. Neue Rüstungskontrollverhandlungen könne es nur geben, wenn künftig auch die Arsenale von Frankreich und Großbritannien einbezogen würden. Auch die seien auf Russland gerichtet. Westliche Ansinnen, unter den heutigen Bedingungen strategische Anlagen Russlands zu inspizieren, seien »Blödsinn«, so Putin. Der russische Präsident ordnete an, dass die strategischen Streitkräfte seines Landes sich auf die Wiederaufnahme von Atomtests vorbereiten sollen, versprach aber, Russland werde solche Tests nicht als erstes Land vornehmen.

Den Ukraine-Krieg stellte Putin in den Zusammenhang westlicher Politik, »historische russische Gebiete« vom Mutterland abtrennen zu wollen. Russland bezeichnete er als »den größten Bestandteil unseres ehemaligen gemeinsamen Staates«. Konkret auf die Ukraine bezogen, warf er dem Westen vor, mit dem »Euromaidan« auch den heutigen Krieg vorbereitet und ihn letztes Jahr ausgelöst zu haben. »Wir verteidigen unsere Heimat, sie wollen die Weltherrschaft«, sagte Putin wörtlich. Zu diesem Zweck nehme der Westen in der Ukraine auch Neonazis in Dienst, die Symbole von SS-Divisionen verwenden und ihre Militärfahrzeuge mit den Balkenkreuzen der Wehrmacht kennzeichnen. Russland werde die Ziele seiner »Spezialoperation« ruhig, aber konsequent weiterverfolgen, kündigte der Präsident an. Und je weitreichender die Waffen würden, die der Westen der Ukraine zur Verfügung stelle, um so weiter werde Russland vormarschieren müssen, damit diese Gefahr von den eigenen Grenzen ferngehalten werde. Mit dieser Bemerkung reagierte er direkt auf die gestrige Ankündigung von US-Präsident Joseph Biden, der Ukraine neue, bis zu 160 Kilometer weit reichende Raketen zu liefern. Vor der Rede in westlichen Medien geäußerte Spekulationen, Putin könnte die im letzten Jahr ausgefallene jährliche Ansprache nutzen, um entweder eine neue Welle der Mobilisierung von Reservisten zu verkünden oder die »Spezialoperation« terminologisch umzubenennen, haben sich nicht bewahrheitet.

Traditionell gab Putin wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen breiten Raum. Er kündigte zum kommenden Jahr eine außerordentliche Erhöhung des Mindestlohns an, der freilich auch dann erst das Niveau von gut 19.000 Rubel (circa 300 Euro) erreichen soll. Familien von Kriegsopfern sollen großzügig »und ohne Amtsschimmel« unterstützt werden. Den in der Ukraine kämpfenden eigenen Soldaten versprach er Anspruch auf zweimal jährlich 14 Tage Heimaturlaub. Das deutet darauf hin, dass er mit einer längeren Kriegsdauer rechnet, trägt aber auch öffentlich gewordenem Unmut in der Truppe Rechnung.

Die russische Geschäftswelt rief Putin auf, ihr Geld im eigenen Land zu investieren und an dessen Aufbau mitzuwirken. Jeder könne mit seinem Geld machen, was er wolle, aber kein einfacher Russe habe Mitleid mit denjenigen Landsleuten, denen im Zuge der Sanktionen ihre Jachten und Villen im Ausland weggenommen worden seien. An dieser Stelle gab es Beifall im Saal und – vor allem bei jungen Zuhörern – Heiterkeit. Putin führte das Argument weiter und mahnte die zu Reichtum gekommenen Russen, aus den Sanktionen die Lehre zu ziehen, dass sie im Ausland immer unwillkommen und »minderwertig« sein würden. Dies drohe ihnen im eigenen Land nicht. Er kündigte die Lockerung etlicher Bestimmungen des Wirtschaftsstrafrechts an, um »Menschen mit Initiative« nicht unnötig zu behindern. Die versprochene Stärkung der beruflichen Bildung soll vermutlich den Fachkräftemangel infolge von Krieg und Emigration nach der Mobilisierung beheben und Kultur »das Gute im Menschen fördern«. Es sei »völlig egal, ob realistisch oder abstrakt gemalt« werde.

Von der wirtschaftlichen Gesamtlage zeichnete Putin ein optimistisches Bild. Der von den Urhebern der Sanktionen erhoffte Zusammenbruch der russischen Volkswirtschaft sei nicht eingetreten, 2022 habe es nur im zweiten Quartal, unmittelbar nach Kriegsbeginn, einen Rückgang des Sozialprodukts um 2,1 Prozent gegeben, seitdem wachse es wieder. Die Arbeitslosigkeit sei mit 3,7 Prozent auf einem »historisch niedrigen Stand«, die Betriebe der Rüstungsindustrie arbeiteten »praktisch rund um die Uhr«.

Wie üblich bei dieser Art Ansprache, kündigte Putin neue Infrastrukturprojekte an, darunter den Ausbau der Transsibirischen Eisenbahn und der Baikal-Amur-Magistrale sowie den Bau einer parallel zur Transsib verlaufenden Autobahn mit Anschlüssen zur Mongolei und nach China. Fristen und Kosten nannte er nicht. Zur 2024 anstehenden Präsidentenwahl sagte der Präsident lediglich, sie werde »streng nach Recht und Gesetz« stattfinden. Ob er selbst noch einmal antreten will, sagte Putin nicht. Er endete mit einer an Stalins Reden im Krieg erinnernden Formel: »Unsere Sache ist gerecht, die Wahrheit ist auf unserer Seite.«

Das russische Finanzministerium teilte anschließend mit, für alle Forderungen Putins sei das Geld vorhanden, und zwar »auf normale, marktwirtschaftliche Weise, nicht durch Gelddrucken«. Während der Ansprache waren die Internetseiten von Kreml und staatlichen Medien mehrfach blockiert. Später stellte sich heraus, dass das offenbar auf eine Hackeraktion zurückging, zu der sich bislang niemand bekannt hat. In der Ukraine kommentierte Präsidentenberater Michailo Podoljak, Putin habe »den Kontakt zur Realität verloren« und sich »in eine Wahnwelt verabschiedet«.