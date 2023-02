»Werk soll ausbluten«

Hendrik Schmidt/dpa Die Produktion von GKN Zwickau soll im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahre nach Ungarn verlagert werden

Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden und drei Warnstreiks ist die Belegschaft des Autozulieferers GKN Driveline im Zwickauer Stadtteil Mosel bereit für unbefristete Arbeitsniederlegungen. Die Urabstimmung dafür soll am Donnerstag beginnen, sofern der IG-Metall-Vorstand grünes Licht gibt – wovon aber auszugehen ist. Stimmen 75 Prozent der Arbeiter für den Erzwingungsstreik, geht ab nächster Woche nichts mehr im Gelenkwellenwerk Mosel. Die Gewerkschaft ist zuversichtlich und geht von einem eindeutigen Abstimmungsergebnis aus. »Diese Belegschaft steht zusammen und ist entschlossen, ihr Werk nicht kampflos aufzugeben«, erklärte Benjamin Zabel, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau am Dienstag. Bereits am Montag waren alle 835 Beschäftigten 24 Stunden lang im Ausstand.

Am 18. Januar hatte die westdeutsche Geschäftsführung im Auftrag des Eigentümers Melrose Industries angekündigt, das Gelenkwellenwerk am sächsischen Standort zu schließen. Die Produktion soll im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahre nach Ungarn verlagert werden, wo die Ausbeutung billiger zu haben ist und höhere Profitmargen zu erwarten sind. Dagegen wehren sich die Beschäftigten in Mosel. Solidarität kommt von den Vertrauensleuten des VW-Fahrzeugwerks, das gleich nebenan ist, von anderen Betrieben aus der Region und den Arbeitern des ehemaligen und seit anderthalb Jahren besetzten GKN-Werks in Campi Bisenzio bei Florenz.

Zwar hat sich GKN Driveline mittlerweile in Tarifvereinbarungen mit der IG Metall dazu verpflichtet, einerseits einen Käufer für das von der Schließung bedrohte Werk in Mosel zu suchen und andererseits Innovationen voranzutreiben. Aber die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag, der Abfindungen und eine Transfergesellschaft regeln soll, kommen nicht voran. Aber ohne Zukunft gibt es Widerstand.

Ebenfalls von Schließung bedroht ist eine weitere sächsische Industriestätte mit Tradition: das Werk der Waggonbau Niesky GmbH (WBN) in der Oberlausitz. Seit April 2022 ist ein Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit. In den nächsten zwei, drei Monaten laufen die ersten Aufträge aus, wie der Betriebsratsvorsitzende Peter Jurke am Dienstag gegenüber jW präzisierte. Wie es weitergeht, lässt der Tatravagonka-Eigner Alexej Beljajev, der den Güterwagenhersteller vor drei Jahren kaufte, offen. Maschinen wurden bereits abgebaut. Viele Beschäftigte haben dem Betrieb bereits den Rücken gekehrt. »Man muss vermuten, dass das Werk ausbluten soll«, so Jurke.

Dennoch belässt es die Gewerkschaft bisher weitgehend bei wöchentlichen Mahnwachen nach Feierabend. Am Dienstag demonstrierten die Nieskyer gemeinsam mit der Belegschaft für den Erhalt des Unternehmens, das nicht nur für die Region wichtig ist. Denn WBN ist der letzte Schienengüterwagenhersteller in Deutschland. Der Umgang mit dem Werk sei wirtschaftlich nicht nachvollziehbar – auch für Tatravagonka nicht, sagte Eileen Müller, politische Sekretärin der IG Metall Ostsachsen am Dienstag gegenüber jW. »Die Bahnbranche ist ein Wachstumsmarkt«. Das heißt, es dürfte Aufträge geben. Aber darüber, wohin sie gehen, habe die IG Metall keine Informationen. Zumindest, so die Gewerkschafterin, habe Eigentümer Beljajev den landespolitischen Vertretern nun einen Gesprächstermin zugesagt. Wann, sei nicht bekannt.

Diese Ungewissheit ist es, die der Belegschaft zu schaffen macht. »Irgendeine Nachricht, auch wenn es eine schlechte ist, würde helfen«, so Betriebsrat Jurke im Gespräch mit jW. Denn im Unterschied zu GKN Driveline in Mosel ist die Werksschließung vom Waggonbau in Niesky nicht offiziell. Für Arbeitskampfmaßnahmen fehlten, so Jurke, somit zunächst die rechtlichen Möglichkeiten. Gewerkschafterin Müller erläuterte, die Mahnwachen seien mit den Kollegen gemeinsam vor Ort entschieden. Sie seien auch als »Gesprächsbrücke« an den Eigentümer gedacht. Aber – immerhin – nach einer Pause ergänzte sie: »Weitere Maßnahmen behalten wir uns vor«.