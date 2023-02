»Keines der Kriterien ist realistisch«

IMAGO/Depo Photos Große Teile von Antakya sind nach den Erdbeben unbewohnbar

Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie das Visumverfahren für Erdbebenopfer aus der Türkei vereinfachen wird. Anstatt das Verfahren zu »erleichtern«, befürchten Sie, dass es rechtlich schwieriger wird. Wie kommen Sie darauf?

Die Kriterien, die die Bundesregierung zur Erleichterung des Visumverfahrens für Erdbebenopfer anlegt, sind strenger als bei Touristenvisa: Vorgelegt werden muss ein vorläufiger oder gültiger türkischer Reisepass, eine Verpflichtungserklärung von Verwandten ersten oder zweiten Grades im Original, eine Aufenthalts- und Niederlassungsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die eingeladene Person im Erdbebengebiet lebt, eine »vollständige Kopie des Melderegisters mit vollständigem Nachweis der verwandtschaftlichen Beziehungen« und so weiter. Erdbebenopfer, die bei ihren Verwandten in Deutschland bleiben wollen, dürfen sie nur 90 Tage besuchen. Das ist zu wenig Zeit.

Laut Auswärtigem Amt sollen Erdbebenopfer innerhalb von fünf Tagen ein Visum erhalten können. Ist das realistisch?

Auf keinen Fall. Um einen Antrag zu stellen, muss man sich zunächst bei der iDATA-Antragsannahmestelle registrieren lassen. Es dauert mindestens drei bis vier Wochen, bis man über dieses System einen Termin bekommt. Diejenigen, die über iDATA eine Antwort erhalten, müssen ihre Unterlagen bei den Konsulaten einreichen. Da die Auslandsvertretungen in der Region wegen des Erdbebens geschlossen sind, müssen sich die Antragsteller an die Vertretungen in den entfernteren Großstädten wenden, insbesondere in Istanbul, Ankara und Izmir.

Es heißt auch, die Visa seien kostenlos. Aber es müssen doch schon Gebühren an die ­iDATA-Annahmestelle entrichtet werden?

Das ist richtig. Die Bearbeitungsgebühr für die bloße Vereinbarung eines Termins bei der Visumantragsstelle beginnt bei 80 Euro. Wie kann ein Bürger, dessen Haus bei dem Erdbeben zerstört wurde und der alles verloren hat, in eine solche Situation geraten? Die Gebühren für den Service im iDATA-Büro sollten auch für Antragsteller aus dem Erdbebengebiet kostenlos sein. Präsident Erdogan kündigte an, dass jeder vom Erdbeben betroffenen Familie 10.000 Türkische Lira (knapp 500 Euro, jW) in bar zur Verfügung gestellt werden. Bisher hat noch kein Bürger dieses Geld erhalten. Meine eigenen Familienmitglieder in Maras bestreiten derzeit ihren Alltag mit Spenden aus dem Ausland.

Hat sich jemand an Sie gewandt und um rechtliche Unterstützung gebeten, um seine Angehörigen aus den Erdbebengebieten zu holen?

Ich habe zwei Mandanten aus Maras und Diyarbakir. Einer von ihnen kommt aus Maras-Pazarcik, der seit 27 Jahren in Hamburg lebt. Seine Frau und seine 23jährige Tochter konnten aus den Trümmern gerettet werden, haben aber ihr Haus und alles verloren. Mein Mandant arbeitet hier in einer Bäckerei und verdient 1.400 Euro netto. Nach den angekündigten Kriterien für ein beschleunigtes und erleichtertes Visum muss der Antragsteller die erforderlichen finanziellen Voraussetzungen erfüllen, und die einladende Partei muss nachweisen, dass die einreisende Person ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Wie kann jemand, der ein Gehalt von 1.400 Euro erhält, diese Bedingungen erfüllen? Keines der vorgegebenen Kriterien ist realistisch.

Welche Initiativen haben Sie als Anwalt ergriffen, um die Visavergabe zu erleichtern?

Ich habe am 16. Februar eine schriftliche Anfrage an die Bundesministerien für Auswärtiges und Inneres sowie an den Bundespetitionsausschuss gerichtet und warte nun auf eine Antwort. Die von der Bundesregierung angekündigten Kriterien müssen weiter aufgeweicht werden, unabhängig von Verwandtschaftsgrad, Einkommensverhältnissen etc.

In einigen rechten Medien wurde nach dem Erdbeben spekuliert, jetzt würden verstärkt Menschen aus den betroffenen Regionen Asyl beantragen. Wie beurteilen Sie dies?

Die Bundesregierung hat die sogenannte erleichterte Visumsbeantragung gerade deswegen in dieser Form eingeführt, weil sie Angst vor den Reaktionen konservativer und offen rechter Strömungen wie der AfD hat. Sie will sich nicht mit den Konservativen anlegen.