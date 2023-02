Fühlt sich gut an

Buenos Aires. Der ehemalige Tennisweltranglistenerste Carlos Alcaraz hat sich nach seiner Verletzungspause mit einem Turniersieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der 19jährige Spanier gewann am Sonntag das Finale des ATP-250-Turniers in Buenos Aires problemlos mit 6:3, 7:5 gegen Cameron Norrie aus Großbritannien. Alcaraz hatte wegen einer Bauchmuskelblessur und einer Muskelverletzung im rechten Bein rund drei Monate pausieren müssen. »Ich habe mich im Finale sehr wohlgefühlt«, sagte Alcaraz nach seinem Sieg gegen Norrie. »So muss ich in Finals spielen.« (dpa/jW)