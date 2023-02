Die bitteren Tränen des Boris B.

imago/Tinkeres Sechs gegen Boris: Der mittlere Becker mit Ballproblemen (2006)

Das Leben von Boris Becker (55), mit all seinen Skandälchen und Skandalen, zählt in Deutschland praktisch zu den Volkssagen: von Wimbledon bis zum Koitus in der Besenkammer, von der Steuerhinterziehung bis zum Knast sowie alle vom Boulevard aufgeplusterten Belanglosigkeiten dazwischen. Der US-amerikanische Regisseur Alex Gibney (69) ist seit gut zwei Dekaden der Mann fürs Gewichtige, volkstümlich Mystische im Dokumentarfilm. Er fertigt Langfilme und Serien für die ganz großen Geldgeber über Heldenfiguren, Sportereignisse, Verbrecher und Sekten: von Steve Jobs bis Frank Sinatra, vom Super Bowl bis zur Fußball-WM, von Trump bis Scientology. Becker und Gibney – zwei ganz Große mit dem Hang zum ganz Großen.

»Boom! Boom! The World vs. ­Boris Becker« nennt sich das 96minütige Werk über »Aufstieg und Fall« des Tennisstars aus Leimen in Baden-Württemberg, nach dem eine Meeresschnecke benannt ist (Bufonaria borisbeckeri). Gibney hat ihn zweimal interviewt: 2019 vor Beginn der erneuten Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung durch den britischen Staat und nochmal 2022, kurz vor seiner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft. Zu Beginn sieht man Becker vor der Kamera weinen: »Und ich bin eigentlich niemand, der vor der Kamera weint.« Nach gefühliger Ouvertüre entfaltet der Regisseur die sportliche Karriere des dreimaligen Wimbledon-Siegers. Dazu gibt es Interviews mit allen wichtigen Gegnern und Freunden.

Eine Geschichte, die nicht nur Sportfans tausendmal gehört haben, Ereignisse, die unzählige Male wiedergekäut wurden. Boris als Jugendlicher, super erfolgreich. Boris als junger Mann, noch erfolgreicher. Boris Rotschopf, Modeikone. Boris Weiberheld, dann Heirat. Boris Weltstar mit eigenem Charakter. Boris cholerisch. Boris tablettensüchtig. Boris Comeback. Boris kompliziert. Gähn, gähn, gähn.

Am peinlichsten ist, wenn Regisseur Gibney nach über einer Stunde Werbekampagne so tut, als ob ihm an seiner Figur Zweifel kämen. Lügt Boris Becker etwa manchmal? Kann es sein, dass sich Boris ab und an zu sehr selbst mystifiziert? Die künstliche Selbstreflektion ist gute US-amerikanische Journalismustradition. Sie simuliert Objektivität als Motiv, wo irrationale, bürgerliche Obsessionen und plumpe Verkaufsargumente zu offensichtlich werden. Als Zwischensequenzmotiv wird wiederholt übergroß ein computeranimierter Tennisball eines bekannten Sportartikelherstellers eingeblendet. Boris’ Werbedeals – wahrhaftig ein großer Bestandteil jeder Profisportlerkarriere – werden so aufgeführt, dass die Sponsoren auch ihr Scheibchen vom Schinken abbekommen. Interessanter wären mehr als nur 30 Sekunden Interviewmaterial mit Beckers altem Manager und Spindoktor Ion Tiriac gewesen. Oder ein paar Sätzchen zu Beckers krummen Geschäften, die bis zu Deals mit der Regierung der Zentralafrikanischen Republik reichen. Zu heikel.

Von Boris Becker wie von Alex Gibney ist nicht mehr und nicht weniger zu erwarten als dieser Film. Beide sind von ihrer eigenen Position dermaßen eingenommen, dass sie nicht anders können, als sich selbst als melodramatische Escortboys des Boulevards zu stilisieren. Ähnlich verhält es sich übrigens mit der Berlinale, die diesen Film im Rahmen ihrer »Special Gala«-Sektion (neben der »Superpower«-Doku von Sean Penn über Selenskij) zeigt. Alle drei – Becker, Gibney und die Berlinale – plustern gerne und kräftig die Backen auf. Drei Titanen, die im fortgeschrittenen Alter nur noch heiße Luft produzieren.