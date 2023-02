Reallöhne im Absturz

Sven Hoppe/dpa

Kriege werden im Kapitalismus mit der Notenpresse finanziert. Der laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg seit 2014 vom Westen gegen Russland geführte, macht keine Ausnahme. Wie kein anderer der von der »einzigen Supermacht« und ihrer »Wertegemeinschaft« im Schlepptau seit 1991 angezettelten endlosen und völkerrechtswidrigen militärischen Überfälle bläht der nun laufende auch hierzulande Monopolgewinne und erhöht den Ausbeutungsgrad. Am Sonnabend jubelte die FAZ: Nach dem 24. Februar vergangenen Jahres hätten »verschiedene Horrorszenarien für die deutsche Wirtschaft die Runde« gemacht, insbesondere sei von »Gasmangellage« und »Zwangsabschaltung der Industrie« die Rede gewesen. Noch sei die Bilanzsaison der börsennotierten Konzerne in vollem Gange, von »Untergangsstimmung« aber nichts zu sehen. Im Gegenteil: Siemens, Daimler oder Allianz seien »Gewinnmaschinen«, »auch in den deutschen Banken sprudeln die Milliardenüberschüsse wieder«.

Zum anderen rechnet das Handelsblatt am Montag vor: Dank der Rekordinflation von 7,9 Prozent im Jahr 2022 sanken die Reallöhne um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach nunmehr drei Jahren mit Rückgängen in Folge sei »die reale Kaufkraft der Arbeitnehmer heute so hoch – richtiger: so niedrig – wie im Jahr 2014«. Ihnen fehlten acht Jahre Wohlstandsgewinn. Angesichts der Rekordgewinne zahlreicher Dax-Konzerne deute »vieles darauf hin, dass vor allem Arbeitnehmer und der Staat bisher die Folgen der Energiekrise getragen haben«. Welch Überraschung. Es kommt der Feststellung, dass Margarine Fett enthält, gleich und löst das Problem, nicht etwa unkorrekt vom Wirtschaftskrieg des Westens zu reden, mit Feinsinn. Mit »Energiekrise« gemeint sind die hemmungslosen Bereicherungsattacken der Fossilenergiekonzerne, die lange vor dem 24. Februar 2022 die Inflation hochjagten und satte Extraprofite einbrachten. Erinnert sich noch jemand an die sogenannten Wirtschaftswissenschaftler oder die EZB, die just vor einem Jahr das baldige Sinken der Inflation vorhersagten?

Ja, das westliche Engagement bis zum letzten Ukrainer hat dramatische Folgen – für die arbeitenden Klassen in der EU. Gegen sie wird im Schatten des heißen Krieges, der laut Stoltenberg noch viele Jahre dauern soll, der Klassenkrieg verschärft. Die Folgen sind für viele längst Horrorrealität und nicht nur Szenario. Die herrschende Klasse hat zu einem der wuchtigsten Schläge gegen die beherrschte ausgeholt – und hat Erfolg. Wenn jetzt die Auguren weitere Verluste nicht nur in diesem Jahr, sondern auf unabsehbare Zeit vorhersagen, dann zeichnet sich der soziale Inhalt der »Zeitenwende« ab: Das Kapital nutzt die Gelegenheit zur substantiellen Schwächung nicht nur der Arbeiterklasse. Die längst politischen, also die gesamte Gesellschaft betreffenden Streiks in Großbritannien und Frankreich zeigen, dass das nicht kampflos hingenommen werden muss.