»Die Regierung muss Bayers Konzernmacht begrenzen«

IMAGO/Political-Moments Gemeinsam für den Profit: Werner Baumann und Bundeskanzler Olaf Scholz (Leverkusen, 13.5.2022)

Sie begrüßen das vorzeitige Ausscheiden des Bayer-Chefs Werner Baumann, aber halten die Entscheidung des Aufsichtsrats nicht für ausreichend. Wer sollte aus Ihrer Sicht noch seinen Hut nehmen?

Für die Fusion von Bayer/Monsanto sind viele Akteurinnen und Akteure mitverantwortlich. Die damalige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat dem Deal zugestimmt – mit nur geringen und unzureichenden Auflagen. Die eigentlichen Probleme der Oligopolisierung des Konzerns sind nicht angegangen worden. Bayer hat sich durch die Fusion hohe Anteile am Saatgut- und Pestizidmarkt sowie Digitalisierungsplattformen gesichert. Das führt zu großen Abhängigkeiten. Gesichert hat sich Bayer auch eine Vielzahl der Patente, womit der Zugang zu Saatgut und sinnvollen Innovationen verhindert wird. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hatte das damals im Fusionsverfahren eingebracht, weil die vorherrschende Stellung weniger Konzerne ein großes Problem für die Landwirtschaft, aber auch für andere Lebensbereiche ist.

Die Leitung des Deutschen Bauernverbandes hatte sich für die Fusion Bayer/Monsanto ausgesprochen. Müsste nicht gerade das Gegenteil im Interesse einer Organisation sein, die sich »Bauernverband« nennt?

Die Führungsspitze des Deutschen Bauernverbandes bedient andere Interessen als unsere Organisation. Im Gegensatz zu ihm vertreten wir tatsächlich die bäuerlichen Betriebe. Wir haben regionale Wertschöpfungsketten im Blick.

Ihre Vereinigung hat in der Vergangenheit die Politik der großen Koalition kritisiert. So heißt es in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, dass die CDU-SPD-Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel dem Bayer-Konzern die Steigbügel gehalten habe. Wie bewerten Sie das bisherige Handeln der Ampelkoalition?

Die schwarz-rote Bundesregierung mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hatte die Fusion durchgewunken. Wenn wir aus der Coronapandemie und dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine wichtige Lehre ziehen können, dann doch die, dass wir Abhängigkeiten von Staaten und Konzernen beenden müssen. Ziel der Bundesregierung muss deshalb sein, dass wir Zugang zu Saatgutvielfalt und damit die Ernährungssicherheit gewährleisten, statt Abhängigkeiten von Gentechnikkonzernen zu forcieren. Deshalb fordern wir die Grünen-Bundesminister Robert Habeck und Cem Özdemir auf, die Konzernmacht zu begrenzen und strengere kartellrechtliche Maßnahmen einzuführen.

Sie sehen auf Baumanns Nachfolger viele Hausaufgaben zukommen. Welche sind das im einzelnen?

Bayer muss die Betroffenen der berechtigten Glyphosat- und Dicamba-Klagen entschädigen und die Zulassungsanträge für krebsverdächtige Pestizide zurücknehmen. Der Konzern muss seine Saatgutsparte abgeben, und zwar in die Hände von vielen Saatgutunternehmen. Es gilt, die Oligopolstellung, die Bayer bei vielen Saatgutkulturen hat, aufzubrechen. Alle Patente müssen zurückgenommen werden, und auch die Linien von Hybridsaatgut sind wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Der Zugang zu Saatgutvielfalt ist die Grundvoraussetzung, um die kommenden Herausforderungen – wie die Anpassung an die Klimakrise – zu stemmen.

Und wie stellen Sie sich das vor? Wie soll die Oligopolstellung von Bayer aufgebrochen und Zugang zu Saatgutvielfalt hergestellt werden?

Die Politik muss entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Patente auf Leben sind zu stoppen, neue Gentechniken müssen streng nach EU-Gentechnikrecht reguliert werden. Das Wettbewerbsrecht ist zu schärfen, insbesondere ist auch die Entflechtung von Konzernen bei Machtmissbrauch umzusetzen.