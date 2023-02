Biden-Show in Kiew

IMAGO/UPI Photo Geschenke im Gepäck: Biden bestätigt bei Überraschungsbesuch Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar (Kiew, 20.2.2023)

US-Präsident Joseph Biden ist am Montag zu einem Überraschungsbesuch in Kiew gewesen. Er bezeichnete seine Anwesenheit als Zeichen dafür, wie stark die USA die Ukraine unterstützten. Dasselbe gelte für die »gesamte Welt«, sagte Biden im leichten Kon­trast zur faktisch auf den globalen Norden beschränkten Unterstützung der US-Politik. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich »schwer getäuscht«, als er geglaubt habe, die Ukraine innerhalb weniger Tage unterwerfen zu können. Das Gegenteil sei der Fall: Kiew stehe, die Ukraine stehe, und die USA stünden an ihrer Seite. »We are here to stay« – wir sind hier, um zu bleiben, kündigte er an. Im Gepäck hatte Biden die Zusage weiterer Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar, insbesondere Munition für die NATO-Artillerie und die Himars-Raketenwerfer.

Gastgeber Wolodimir Selenskij sagte am Montag, die Lieferung von »Abrams«-Panzern nehme »Gestalt an«. Er betonte mehrfach seine Dankbarkeit für die westliche Unterstützung. Die Ukraine verdiene sie, weil sie »für die Werte der ganzen Welt« kämpfe. Biden absolvierte einen kurzen Rundgang durch die Kiewer Innenstadt, unter dem Geheul der Luftschutzsirenen, obwohl die Hauptstadt nach Berichten von Fernsehreportern überhaupt nicht angegriffen wurde.

Der Biden-Besuch war bis zuletzt geheimgehalten worden. Dass etwas bevorstand, wurde zunächst wegen der ungewohnten Straßensperrungen im Stadtzentrum während des morgend­lichen Berufsverkehrs ersichtlich. ­Biden hatte, ebenso wie andere westliche Politiker, von Polen aus einen Sonderzug nach Kiew benutzt.

Propagandistisch stahl seine Reise nach Kiew dem für Dienstag abend geplanten Auftritt in Warschau ein wenig die Schau. Dort will Biden nach Ankündigungen der US-Botschaft in Polen eine »kämpferische« Rede halten, sich als »Führer der freien Welt« inszenieren und laut der Tageszeitung Rzeczpospolita Russland den »Kampf bis zum letzten« ansagen. Die polnische veröffentlichte Meinung weiß die hierin liegende Aufwertung Polens zum »wichtigsten Alliierten« der USA zu schätzen. Die Bevölkerung ist weniger begeistert und fürchtet nach aktuellen Umfragen eher, dass der Krieg auf Polen übergreifen und der in den vergangenen Jahrzehnten erreichte bescheidene Wohlstand durch die Inflation zerrinnen könne.

An der Front im Osten der Ukraine haben russische Truppen jetzt offenbar die Stadt Bachmut von drei Seiten eingeschlossen. Aus den Mitteilungen des ukrainischen Generalstabs geht hervor, dass inzwischen auch die Verbindungsstraße nach Slowjansk in russischer Hand sei. Die Stadt Tschasiw Jar westlich von Bachmut liegt ebenso unter Beschuss. Nach wochenlangen Durchhaltebefehlen begann Selenskij am Wochenende, die Öffentlichkeit seines Landes auf einen Rückzug vorzubereiten. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera sagte er, die Ukraine werde Bachmut »nicht um jeden Preis« halten, wenn die Verluste zu hoch würden. Die USA drängen die Ukraine seit Wochen intern und öffentlich zu einem taktischen Rückzug aus der Stadt, um Soldaten für die erwartete Frühjahrsoffensive in Reserve zu halten. In der westukrainischen Stadt Ternopil regte sich öffentlicher Unmut, weil ein von der Bushaltestelle weg eingezogener Bewohner ohne militärische Ausbildung an die Front im Donbass geschickt wurde, wo er bereits nach vier Tagen fiel. Zuletzt war das als besonders fanatisch geltende Naziregiment »Asow« nach Bachmut verlegt worden. Russische Medien berichteten jedoch, dessen Kämpfer seien nach kurzen Auseinandersetzungen aus ihren Stellungen geflohen. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Darstellung nicht.