Ungebetener Gast

Wang Ping/IMAGO/Xinhua In der Hauptstadt Äthiopiens trafen sich die Vertreter der AU-Mitgliedsstaaten (Addis Abeba, 18.2.2023)

An Problemen mangelte es nicht. Während am Wochenende in Addis Abeba das 36. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) stattfand, nahmen vier der 55 Mitgliedstaaten nicht teil – Sudan, Mali, Burkina Faso und Guinea sind derzeit suspendiert. Auch in der Umsetzung des Afrikanischen Freihandelsabkommens hakte es gewaltig. Hinzu kamen Engpässe bei Getreide und Düngemitteln infolge des Kriegs in der Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland. Ein Thema schaffte es dennoch, alle anderen in den Schatten zu stellen: Auf dem AU-Gipfeltreffen wurde eine israelische Spitzendiplomatin des Saals verwiesen. Sicherheitskräfte geleiteten die stellvertretende Generaldirektorin des israelischen Außenministeriums, Scharon Bar-Li, am Sonnabend aus dem AU-Hauptquartier.

Tel Aviv fuhr daraufhin schwere Geschütze auf. »Es ist traurig zu sehen, dass die Afrikanische Union zur Geisel einer kleinen Zahl extremistischer Länder wie Algerien und Südafrika geworden ist, die von Hass getrieben und vom Iran kontrolliert werden«, zitierte The Times of Israel am Sonnabend Außenministeriumssprecher Lior Hayat. Bar-Li sei »akkreditierte Beobachterin mit Zugangsausweis« gewesen. Genau das bestreitet die AU. Nicht Bar-Li, sondern der israelische Botschafter Aleli Admasu sei zum Gipfel geladen worden, erklärte ein nicht namentlich genannter Offizieller laut Nachrichtenagentur AFP. »Es ist bedauerlich, dass die fragliche Person ein derartiges Entgegenkommen missbraucht hat.« Ebba Kalondo, Sprecherin des AU-Kommissionsvorsitzenden Moussa Faki, stellte auf Twitter ebenfalls klar, dass der Staatenbund Bar-Li »weder autorisiert noch eingeladen« und daher »folgerichtig ausgeschlossen« hatte.

Insbesondere für Kalondo ist der Vorfall ein Drahtseilakt. Ihr Chef Faki hatte Israel erst 2021 einen Beobachterstatus bei der AU gewährt. Den Status hatte das Land zuletzt bei der Vorgängerorganisation OAU, verlor ihn aber 2002 bei Gründung der AU. Fakis Entscheidung vor zwei Jahren stieß bei den Mitgliedstaaten auf Widerspruch. Im vergangenen Jahr wurde deshalb eine Kommission aus sechs Regierungschefs gebildet, um die Vergabe des Beobachterstatus an Israel zu prüfen. Algerien und Südafrika gelten als Gegner des Schrittes, der Prozess ist bisher nicht abgeschlossen. Laut Kalondo wird der jüngste »Vorfall« nun »dabei berücksichtigt«.

Während der Sprecher des südafrikanischen Außenministeriums, Clayson Monyela, Israel lediglich aufforderte, seine Vorwürfe zu belegen, goss die dpa weiteres Öl ins Feuer. Unter der Überschrift »Südafrika begrüßt Ausschluss israelischer Beobachterin von AU-Gipfel« schrieb die deutsche Nachrichtenagentur, das Land sei von dem Schritt »ermutigt«, und zitierte eine »Regierungssprecherin Mahlongi (sic) Bhongu-Motsiri« mit dem Wort, Israel sei ein »Apartheidstaat«. In Wirklichkeit heißt die fragliche Frau Mahlengi Bhengu-Motsiri und spricht nicht für die südafrikanische Regierung. Sie ist Sprecherin der Regierungspartei African National Congress (ANC), was dem Briefkopf ihrer Pressemitteilung deutlich zu entnehmen war.

Weit weniger Aufmerksamkeit erfuhren derweil die Worte eines tatsächlich geladenen Gastes auf dem Gipfel, des UN-Generalsekretärs António Guterres nämlich. »Ein disfunktionales und unfaires globales Finanzsystem, dass vielen afrikanischen Ländern den Schuldenerlass und die konzessionsgebundenen Finanzierungen verweigert, die sie brauchen«, machte er auf einer Pressekonferenz am Sonnabend als größtes Problem des Kontinents aus. Statt dessen müssten afrikanische Länder »erpresserische Zinsen« zahlen, was dazu führe, dass »Systeme und Strukturen von Gesundheit und Bildung bis Sozialmaßnahmen, Arbeitsplatzschaffung und Geschlechtergerechtigkeit wegen mangelnder Unterstützung um Investitionen gebracht« würden. Guterres wies darauf hin, dass Afrika sowohl im UN-Sicherheitsrat als auch in den Bretton-Woods-Institutionen unterrepräsentiert ist, und sprach sich für eine neue Schuldenarchitektur aus.