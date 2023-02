Gelbe Glückseligkeit

Annette Riedl/dpa Poststreik am 6. Februar in Berlin

Auf »mindestens 5,3 Milliarden Euro« wollte die Post AG ihren operativen Gewinn im Jahr 2022 steigern. So jedenfalls lautete die Ansage am Jahresende 2019. Dann kamen Corona und der Ukraine-Krieg dazwischen, und alles kam noch viel besser. In der Vorjahresbilanz stand ein Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro für den weltweit führenden Logistiker. Eigentlich hätten die Bosse also allerhand an Beschäftige zu verteilen, die ja schließlich Profite erwirtschaften. Nein: Es gibt Wichtigeres zu tun, etwa das Sponsoring des im März am Comer See in Italien steigenden »Internationalen Glücksgipfels«, informiert eine aktuelle Pressemitteilung. Die Konzerntochter DHL Express sei »idealer Hauptpartner der Veranstaltung«, heißt es, verfolge schon immer den Anspruch, »das Wohlbefinden« der »Beschäftigten zu fördern«.

Zum Fremdschämen ist auch das Gebaren der Post-Chefetage im laufenden Tarifstreit. Am Montag war der Start der Urabstimmung, bei der die bei der Deutschen Post tätigen Verdi-Mitglieder bis 8. März darüber entscheiden, ob es zu einem unbefristeten Arbeitskampf kommen wird. Lehnen mehr als 75 Prozent der Befragten das zuletzt unterbreitete Angebot des Bonner Unternehmens ab, könnten demnächst großflächige Streiks die ohnehin schon stark gestörten Abläufe bei der Zustellung von Briefen und Paketen weiter beeinträchtigen. Branchenkenner verbinden die seit Monaten anhaltenden chaotischen Zustände vor allem mit dem Bereichsleiter Post & Paket, Tobias Meyer. Er hatte nach Beginn des Ukraine-Kriegs wegen eines rückläufigen Sendungsaufkommens 7.000 befristete Stellen auslaufen lassen. Als sich die Dinge rasch wieder normalisiert hatten, ließen sich die Leute nicht wieder zurückholen, weil offenbar viele inzwischen einen besseren Job gefunden hatten. Meyer muss sich deshalb nicht grämen, im Mai soll er Frank Appel als Vorstandsvorsitzender beerben.

Appel selbst hat die Verdi-Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn als »unverhältnismäßig« zurückgewiesen. Das würde »perspektivisch zu Personalabbau« führen, er habe »aber die Verantwortung, unsere Arbeitsplätze langfristig zu erhalten«, sagte er am vergangenen Donnerstag dem Focus. Am Wochenende strafte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie seinen Chef dann prompt Lügen, indem er drohte, das Briefgeschäft per Fremdvergabe auszugliedern. Sollte die Gewerkschaft an »maximalen Lohnsteigerungen« festhalten, »werden wir unser Betriebsmodell überdenken müssen«, erklärte er gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Am Montag folgte die nächste Zumutung, diesmal an die Kunden gerichtet. Demnach erwägt das Management, auf die sogenannte Zweiklassenbriefzustellung umzustellen. Das Prinzip, für eine frühere Auslieferung mehr zu bezahlen, gebe es in vielen europäischen Ländern, teilte Ogilvie über die Presse mit. Außerdem kündigte er eine Ausweitung der sogenannten Verbundzustellung an, bei der Zusteller Pakete und Briefe aus einer Hand ausliefern. Was in ländlichen Regionen schon heute praktiziert wird, könnte demnach bald zum Standardmodell werden und massenhaft weitere Arbeitsplätze kosten.

Auch Appel versteht sich aufs Drohen. Sein Vorstand habe in der gescheiterten dritten Verhandlungsrunde »das umfangreichste Tarifangebot in der Geschichte unseres Unternehmens vorgelegt«, äußerte er. »Wer glaubt, dagegen zum Streik aufrufen zu müssen, macht einen historischen Fehler und wird der Belegschaft letztlich schaden.« Die Post AG sei nicht bereit, die Lohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen, hielt Verdi dagegen. Das Angebot der Post sieht für das laufende Jahr Lohnerhöhungen ausschließlich per Inflationsprämie vor. Erst ab Januar 2024 soll eine tabellenwirksame Steigerung folgen. Insbesondere die angestrebte »lange Laufzeit von 24 Monaten und die geringe Entgelterhöhung im Jahr 2024, die für die meisten Beschäftigten weniger als zwei Prozent betragen würde, erhöhen das Risiko weiterer Reallohnverluste«, heißt es in einer Auswertung der Post-Offerte. »Jetzt liegt es an unseren Mitgliedern, den Arbeitgebern klare Kante zu zeigen und für ihre Interessen einzustehen.«