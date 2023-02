Parteien auf Partnersuche

Fabrizio Bensch/REUTERS Auch politisch ist die Distanz zwischen Franziska Giffey (SPD, r.) und Kai Wegner nicht so groß (Berlin, 12.2.2023)

Noch mehr ungeöffnete Wahlunterlagen sind offenbar nicht aufgetaucht. Das Direktmandat im Wahlkreis 3 geht an den CDU-Kandidaten Dennis Haustein (4.252 Erststimmen), wie Axel Hunger, der Bezirkswahlleiter von Berlin-Lichtenberg, am Montag nachmittag mitteilte. Claudia Engelmann (Die Linke) folgt mit einem Abstand von nur acht Erststimmen hinter Haustein.

Zuvor hatte es ein Patt zwischen Haustein und Engelmann gegeben, nachdem liegengebliebene Stimmen ausgezählt worden waren. Die darauf folgende Auszählung weiterer gefundener Wahlunterlagen führte zu einem Vorsprung des CDU-Politikers. Wie der RBB am Montag unter Berufung auf »Bezirkskreise« berichtete, soll Engelmanns Partei in dem Ausschuss beantragt haben, sämtliche Stimmen für den Lichtenberger Wahlkreis 3 neu auszählen zu lassen. Dem Bericht zufolge signalisierten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Zustimmung.

Derweil haben die Spitzen von CDU und SPD ihre Sondierungsgespräche am Montag fortgesetzt. Sie hatten bereits am Freitag erste Verhandlungen darüber geführt, ob sie nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar eine Koalition bilden können. Für die zweite Runde zum Beginn der neuen Woche habe man eine »lange Tagesordnung«, hielt sich CDU-Landesschef Kai Wegner bedeckt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich zunächst ebenfalls nur zur Dauer des Termins.

Den beiden Parteivorsitzenden Giffey und Wegner zufolge war am Freitag über eine mögliche Verwaltungsreform, »Mobilität«, bezahlbares Wohnen und »innere Sicherheit« gesprochen worden. Am Montag sollte demnach über »Themen wie Arbeit, Wissenschaft, Forschung« verhandelt werden. Giffey und Wegner dürften dabei in etlichen Punkten ähnlicher Überzeugung sein. So beackerte die SPD-Politikerin das Thema »bezahlbares Wohnen« ebenso wie die CDU zuallererst im Interesse des Immobilienkapitals.

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Wiederholungswahl ist rechnerisch eine Fortsetzung der »rot-grün-roten« Regierungskoalition möglich. Für diesen Dienstag sind Verhandlungen zwischen SPD und Grünen sowie zwischen den Sozialdemokraten und der Partei Die Linke anberaumt. Doch ebenso gut könnte das bisherige Bündnis abgelöst werden durch eine Zweiparteienkoalition unter Leitung der CDU.

Der Berliner Linke-Landesverband gilt als einer der rechtesten überhaupt. Entsprechend hält die Spitze an ihrem Ziel fest, als Juniorpartner von SPD und Grünen weiter Posten im Senat besetzen zu können. »Wir werden uns aber nicht unter Wert verkaufen. Und wir werden uns auch nicht verbiegen«, kündigte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert am Montag an.

Wegners Aussage in einer Wahlkampfsendung des RBB vom 7. Februar, wonach er sich »eine Koalition mit den Grünen nach der Wahl nicht vorstellen« könne, scheint Schnee von gestern zu sein. Am Mittwoch soll die CDU-Landesspitze mit den Berliner Grünen zu Sondierungsgesprächen zusammenkommen. Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Werner Graf, sprach am Montag von einer »vertrauensvollen Basis«. Die gute persönliche Beziehung zwischen ihm und Kai Wegner sei »kein Geheimnis«, sagte Graf dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Bevor das aber als Wunsch nach einer »schwarz-grünen« Koalition verstanden werden konnte, schob Graf nach, dass es darum gehe, »ob man miteinander politische Ziele wie den klimaneutralen Umbau der Stadt oder eine offene Gesellschaft erreichen kann«. Vor einem Regierungsbündnis des »kleinsten gemeinsamen Nenners« warnte der Grünen-Politiker gegenüber dem Blatt. Die Angst der Bevölkerung vor einem Bündnis mit der CDU könne Graf verstehen, schließlich lägen die Positionen beider Parteien weit auseinander.

Zumindest scheint so manchem in der Berliner SPD bei dem Gedanken daran bange zu werden. Ein Senat aus CDU und Grünen sei »verheerend für diese Stadt«, warnte die Kovorsitzende der Berliner Jusos, Sinem Tasan-Funke, am Montag im RRB-»Inforadio«. Für die Grünen gehe es darum, ob sie »weiter Teil einer progressiven Regierung sein wollen oder ob es woanders hingehen soll«.