Regenfluten

Tribuna do Povo/Caio Gomes/via REUTERS

Die Karnevalstage in Brasilien werden von den Folgen schwerer Überschwemmungen überschattet. Nach durch heftige Regenfälle ausgelösten Überflutungen und Erdrutschen im Bundesstaat São Paulo – beispielsweise in Ilhabela (siehe Bild) – ist die Zahl der registrierten Todesopfer am Sonntag (Ortszeit) auf mindestens 36 gestiegen. Dem Leiter des brasilianischen Zivilschutzes, Henguel Pereira, zufolge ist aber noch mit deutlich mehr Opfern zu rechnen. »Leider wird es noch viele weitere Tote geben«, sagte Pereira der Zeitung Folha de São Paulo. (AFP/jW)