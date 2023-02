Nach Brandanschlag: Frau offenbar gestorben

Berlin. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin ist offenbar eine Frau gestorben. Die Syrerin sei am 10. Februar den Folgen ihrer Verletzungen erlegen, wie unter anderem die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) am Montag via Twitter verbreitete. Am 25. Januar soll es zu dem Angriff gekommen sein – das Springer-Blatt B. Z. hatte von »Brandstiftung« und zwei schwerverletzten Bewohnern der Unterkunft im Stadtteil Pankow berichtet. Insgesamt habe die Feuerwehr 20 Menschen aus dem Haus retten können. Bünger kritisierte am Montag ebenso wie der »Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt« das bisherige Schweigen der Berliner Polizei dazu. Man ermittele wegen Brandstiftung mit Todesfolge, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Montag mit. (jW)