Rüstungskarneval in München

AP Photo/Petr David Josek, Pool Selbst der US-Außenminister scheint irritiert: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (links) sorgte am Samstag mit neuen Waffenforderungen in München für betretene Blicke

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Forderung seines Landes nach Streumunition verteidigt. Man verstehe, dass diese Munition in der Weltpolitik umstritten sei - die Ukraine sei aber keine Vertragspartei des Übereinkommens über deren Verbot, sagte er am Samstag vor Journalisten am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« (MSC). Wörtlich erklärte er: »Rechtlich gesehen gibt es dafür also keine Hindernisse. Und wenn wir sie erhalten, werden wir sie ausschließlich gegen die Streitkräfte der Russischen Föderation einsetzen.« Seine Regierung habe Beweise dafür, dass Russland Streumunition verwende. Kuleba zeigte sich zudem überzeugt, dass der Westen Kampfflugzeuge liefern werde.

Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow hatte auf der MSC am Freitag Streumunition und Phosphorbrandwaffen gefordert - der Einsatz von Streumunition ist völkerrechtlich geächtet, zu Phosphormunition gibt es international keine einheitliche juristische Position. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Phosphormunition kann schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen. Bereits im März 2022 hatte es Berichte über den Einsatz von Streumunition durch die ukrainische Armee gegeben. Im Dezember 2022 wurde sie laut Medienberichten von ihr im Kampf um die Stadt Bachmut erneut verwendet. So hieß es am 20. Dezember auf Focus-online: »Ukrainer überrumpeln Putins Truppen mit tückischer Splitter-Bombe.« Dabei soll es sich um spanische Streumunition mit dem Namen MAT-120 für einen 120-mm-Mörser mit fünf Kilometer Reichweite und bis zu 13.650 Stahlsplitter pro Granate handeln.

Forderung abgelehnt

Selbst unter den fast bedingungslosen Unterstützern Kiews in der Bundesrepublik stieß der neue Vorstoß auf Ablehnung. Unter anderem kritisiere Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) am Samstag die Forderung Kiews. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags sagte dem Sender RTL/N-TV: »Diese Forderung halte ich für falsch.« Er bejahte die Frage, ob man hier ein Stoppschild setzen müsse: »Ja, selbstverständlich.« Nur weil die Ukraine etwas fordere, müsse es nicht umgesetzt werden. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) äußerte sich unklar und verwies auf internationales Recht. Die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler erklärte, die Forderung der Ukraine müsse »scharf zurückgewiesen werden«. Und weiter: »Wer solche Waffen liefert, kann niemals beanspruchen, damit das Völkerrecht zu verteidigen oder legitime Hilfe zur Landesverteidigung zu leisten.«

Der frühere Boxweltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters, Wladimir Klitschko, sagte hingegen RTL/N-TV, es gehe darum, »den Krieg zu stoppen, was auch immer das ist, welche Mittel auch immer das sind«.

Wettrennen bei Aufrüstung Kiews

Diese Haltung des »und wenn alles in Scherben zerfällt« bestimmte auch die meisten Beiträge westlicher Vertreter bei der MSC – vorläufig ohne Ruf nach Streu- und Phosphormunition. Bereits der Auftakt der Konferenz am Freitag drehte sich allein um Aufrufe zu schnelleren und umfangreicheren Waffenlieferungen an Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte, er werde auch in München »intensiv« dafür werben, dass die Partner Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte »Geschwindigkeit« bei weiteren Waffenlieferungen. Polens Präsident Andrzej Duda warnte, »ohne unsere Unterstützung wird die Ukraine kapitulieren«.

Alle Länder, die Kampfpanzer liefern könnten, sollten »dies nun auch wirklich tun«, sagte Scholz. Kurz vor Beginn der Konferenz hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Hoffnung auf mehr Zusagen der Verbündeten zu Panzerlieferungen an die Ukraine geäußert. »Die Gespräche gehen weiter, ich gebe die Hoffnung nie auf«, sagte Pistorius. Die Bundesregierung hatte Ende Januar als Ziel ausgegeben, der Ukraine ein ganzes Bataillon mit 30 bis 31 Kampfpanzern zur Verfügung zu stellen. 14 davon sollen aus Bundeswehrbeständen kommen, für die restlichen Panzer wartet Berlin auf Zusagen der Verbündeten.

Am Samstag setzten sich die Ankündigungen, die auch bedeuten, dass die internationale Rüstungsindustrie mit riesigen Profiten rechnen kann, fort. So erklärte zum Beispiel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Diskussionsrunde: »Manche sorgen sich, dass unsere Unterstützung für die Ukraine Eskalationsrisiken birgt.« Das größte Risiko sei allerdings ein Sieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Stoltenberg machte auch klar, dass es nicht nur um eine Niederlage Russlands geht: »Wir wissen, dass Peking sich sehr genau anschaut, welchen Preis Russland zahlt - oder welchen Lohn es für die Aggression bekommt. Was heute in Europa passiert, könnte morgen in Asien passieren.« Die Schlussfolgerung, es komme auf mehr Waffen für die Ukraine an, zog zum Beispiel der britische Premierminister Rishi Sunak. Er erklärte am Samstag: »Jetzt ist der Moment gekommen, unsere militärische Unterstützung zu intensivieren.« Großbritannien werde »das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellt.« Details nannte er nicht.

Friedensinitiative Chinas

Im Vergleich dazu äußerte sich die US-Vizepräsidentin Kamala Harris in diesem Punkt fast zurückhaltend. Sie erklärte am Samstag zur Unterstützung der USA für die Ukraine allgemein, diese werde »so lange wie nötig« geleistet werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits am Freitag auf Unterstützung einer Offensive der ukrainischen Streitkräfte gedrängt und hinzugefügt: »Jetzt ist nicht die Zeit für Dialog.«

Aus dem Rahmen des Aufrüstungswettrennens fiel der Auftritt von Wang Yi, Chef der außenpolitischen Kommission der KP Chinas. Er erklärte, das Chaos und die Konflikte, die die Welt im Moment schmerzen ließen, seien hervorgerufen worden, weil die Prinzipien der UN-Charta nicht aufrechterhalten worden seien. Wang kündigte an, China werde auf der Grundlage der Charta einen Vorschlag für Friedensgespräche vorlegen: »Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialoges standfest stehen.«

Wang warnte vor »doppelten Standards« etwa in Bezug auf Taiwan. Eine Verletzung der international anerkannten Ein-China-Politik oder der Versuch, »zwei China« zu schaffen, sei »eine große Verletzung« der territorialen Souveränität der Volksrepublik. Baerbock begrüßte die Initiative und sagte, es sei gut, wenn China »eine Verantwortung sieht, für den Weltfrieden einzustehen.«

Wang verurteilte scharf den Abschuss eines chinesischen Ballons durch die US-Streitkräfte und nannte ihn »absurd und hysterisch«. Es sei »ein hundertprozentiger Missbrauch der Anwendung von Gewalt« und »ein Verstoß gegen internationale Regeln«. Zu einer Begegnung zwischen ihm und US-Außenminister Antony Blinken kam es nicht.