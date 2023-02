Putin trifft Lukaschenko in Moskau

Vladimir Astapkovich/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin am Freitag in der staatlichen Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin und der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko haben in Moskau über die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen gesprochen. Dabei unterstrich Lukaschenko nach russischen Agenturberichten die technologische Kooperation der zwei verbündeten Nachbarstaaten. Sie lasse die Sanktionen ins Leere laufen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängt worden sind, erklärte er.

Die Länder des Westens hätten Russland und Belarus nicht um ihr Potential in der Computertechnologie gebracht, sagte Lukaschenko bei dem Treffen in Putins Residenz Nowo-Ogarjowo. Auch produziere Belarus jetzt schon etwa 1.000 Bauteile für die zivilen russischen Flugzeuge »MS-21« und Suchoi Superjet. Putin sagte, Lukaschenko habe in Belarus das industrielle Erbe der Sowjetunion bewahrt. Darauf lasse sich eine neue Kooperation aufbauen. (dpa/jW)