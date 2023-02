Macron erneuert »Angebot« zu »atomarer Abschreckung«

Peter Kneffel/dpa Macron am Freitag in München bei einem Pressestatement mit dem polnischen Präsidenten Duda und Bundeskanzler Olaf Scholz

München. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland und anderen EU-Ländern erneut Gespräche zur sogenannten atomaren Abschreckung in der EU angeboten. Dabei könnte es um die europäische Dimension der »nuklearen Abschreckung« Frankreichs gehen, erklärte der Staatschef am Freitag auf der Münchner »Sicherheitskonferenz«. Die derzeitige russische Aggression gegen die Ukraine sei eine Ermahnung, welch wichtige Rolle Atomwaffen in der Europäischen Union hätten und weiter haben müssten. Macron erinnerte daran, dass er das Angebot bereits Anfang 2020 gemacht hatte. Damals hatte unter anderem Deutschland allerdings zurückhaltend darauf reagiert. Frankreich ist seit dem Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 die einzig verbliebene Atommacht der EU. (dpa/jW)