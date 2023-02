Schlagersänger Tony Marshall (»Wir trinken Brüderschaft mit der ganzen Stadt«, »Resi, bring Bier«, »Heute hau’n wir auf die Pauke«) ist tot. Der 85jährige starb am Donnerstag abend, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied »Schöne Maid«. Der Baden-Badener hatte ein Staatsexamen als Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen. Er engagierte sich mit einer Stiftung für Menschen mit Behinderung. (dpa/jW)