Zuschüsse für Gutverdiener

Dirk Sattler/imago images Der Anteil der Menschen, die Grundsicherung im Alter benötigen, ist im vergangenen Jahr drastisch gestiegen

Etwa 6,2 Millionen Menschen gehen einem »Midijob« nach – darunter sind Arbeitsverhältnisse mit Monatsentgelten zwischen 520 und 2.000 Euro brutto zu verstehen. »Midijobber« zahlen seit 2019 verringerte Sozialversicherungsbeiträge, erhalten aber in der Rentenkasse mehr Punkte angerechnet, als sie aufbringen. Das DIW hat anhand von Daten des Soziooekonomischen Panels (SOEP) untersucht, wie sich die zum 1. Januar ausgeweitete Regelung auswirkt. »Die Ausweitung der Midijobs soll vor Altersarmut schützen, die Reform ist aber nicht zielgenau«, resümiert Hermann Buslei, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIW und Mitautor der Studie. Die teure »Reform« trage wenig zur Armutsvermeidung im Alter bei, da sie Geringverdienern kaum mehr Rente bringe. Zugleich profitierten Besserverdienende, da die Midijob-Regel auch für Menschen in den höchsten Einkommensgruppen gelte. Es werde nicht der Stundenlohn zugrunde gelegt und nicht die finanzielle Lage der Personen überprüft, deren Rentenbeiträge von der Versichertengemeinschaft aufgestockt würden.

Die Studienautoren rechnen vor, wieviel die Aufstockung bei den Rentenbeiträgen den Midijobbern bringt: Wer 521 Euro monatlich verdient, bekommt magere 0,045 Entgeltpunkte extra. »Unter der Annahme, dass eine Person ihr gesamtes Erwerbsleben, beziehungsweise 45 Jahre, an dieser Grenze verdient, sind maximal zwei zusätzliche Entgeltpunkte (2023 wären das etwa 72 Euro Bruttorente pro Monat) zu erwarten«, heißt es in der Studie, die im siebten DIW-Wochenbericht des neuen Jahres erschienen ist. In der Praxis falle die Rentenaufstockung geringer aus, weil viele Midijobber mehr als 520 Euro monatlich verdienen. So ergeben die SOEP-Daten eine durchschnittliche Gutschrift von 0,018 Entgeltpunkten, was nach 45 Jahren durchgehender abhängiger Beschäftigung 29 Euro brutto mehr bei der monatlichen Rente entsprechen würde.

Obwohl die einzelnen kaum spürbar höhere Bezüge im Alter zu erwarten haben, werde die gesetzliche Rentenversicherung erheblich belastet, da immerhin rund 6,2 Millionen Menschen in einem Midijob arbeiten und somit Anspruch auf eine Aufstockung ihrer Rentenanwartschaften haben. »Die Einnahmeausfälle belaufen sich auf etwa eine Milliarde Euro. Das entspricht in etwa zwei Drittel der Kosten für den Grundrentenzuschlag, dessen Finanzierung einer der kontroversen Punkte in der Regierungszeit der Großen Koalition ab 2018 war.« Buslei plädiert dafür, anstelle der Midijobs die Grundrente stärker zu fördern. Das habe den Vorteil, dass sie nur Haushalte mit niedrigen Einkommen erhielten, die auch die Unterstützung nicht extra beantragen müssten. Von der Midijob-Regelung profitierten hingegen auch Beschäftigte mit hohen Stundenlöhnen und geringer Wochenarbeitszeit. Außerdem werde der Zuschussbedarf für die Midijobber in der Rentenversicherung perspektivisch steigen, so Studienautor Johannes Geyer, der empfiehlt: »Man sollte den Bundeszuschuss entsprechend anpassen und die zusätzlichen Kosten transparent finanzieren.«

Unterdessen zeigt sich, dass die Altersarmut wächst – auch nach 45 Jahren Arbeit in Vollzeit. Das belegt eine Kleine Anfrage von Susanne Schaper, der sozialpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im sächsischen Landtag. Danach stieg der Anteil der Menschen, die Grundsicherung im Alter benötigen, im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent, im Vergleich zu 2003 gar um 258 Prozent. »Gerade wir im Osten brauchen eine verlässliche gesetzliche Rentenversicherung, weil hier deutlich weniger Menschen als im Westen eine Betriebsrente oder Pension beziehen«, so Schaper. Keine Rente dürfe unter 1.200 Euro monatlich liegen. Wegen der Umverteilung von Versicherungsbeiträgen zugunsten von Midijobbern dürfte diese Forderung derzeit kaum realisierbar sein.