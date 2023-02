Mercedes-Benz: Aktienrückkauf im Wert von vier Milliarden Euro geplant

Bernd Weißbrod/dpa Der gute Stern hat zuviel Geld und kauft eigene Aktien zurück

Stuttgart. Der Automobilkonzern Mercedes-Benz will in großem Stil eigene Aktien am Markt zurückkaufen. Beginnend ab März sollen Papiere im Wert von bis zu vier Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag abend in Stuttgart mit.

Mit den beiden größten Aktionären, der staatlichen chinesischen Firma Beijing Automotive Group Co. Ltd. (BAIC) und dem ebenfalls chinesischen Geely-Konzern, hat Mercedes vereinbart, dass diese ihren Anteil an der Mercedes-Benz Group jeweils unter zehn Prozent halten werden. Dafür veräußerten sie anlässlich der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms anteilig Aktien, hieß es von seiten des Mercedes-Konzerns.

Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm hatte im Oktober angedeutet, dass Mercedes angesichts voller Kassen Spielraum für eine erhöhte Rückgabe von Kapital an die Anleger besitze.

BAIC ist der Partner von Mercedes im chinesischen Gemeinschaftsunternehmen BBAC und hält derzeit als größter Einzelaktionär der Mercedes-Benz Group knapp zehn Prozent der Anteile. Der von dem chinesischen Milliardär Li Shufu gegründete Autokonzern Geely liegt mit 9,7 Prozent knapp dahinter. (dpa/jW)