Falscher Alarm

Annette Riedl/dpa Nach ausgelöstem Amokalarm im Jobcenter stehen Einsatzfahrzeuge der hinter der Absperrung an der Landsberger Allee (Berlin, 16.2.23)

Berlin. Ein Amokalarm im Jobcenter an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche alarmierte Polizisten fanden aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges in dem fünfstöckigen Gebäude, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag nachmittag sagte. Der Alarm sei gegen 14.40 Uhr in dem Jobcenter ausgelöst worden. Gegen 15 Uhr sei die Polizei im Gebäude gewesen. »Bisher haben wir nichts gefunden«, sagte der Sprecher gegen 17 Uhr. Alle Räume würden überprüft.

Die Rede war von etwa 1.000 Büros. Viele Angestellte befänden sich noch im Gebäude. Ein Teil von ihnen habe sich in den Räumen eingeschlossen. Die Straßen in der Umgebung waren von der Polizei weiträumig abgesperrt worden. Es gab Verkehrsstörungen. 130 Polizisten waren im Einsatz.

Ob der Alarm von einem Menschen ausgelöst worden sei oder ein technischer Defekt der Grund sei, wisse man noch nicht, sagte der Sprecher. Das Jobcenter sei erst vor kurzem an diese Adresse gezogen. Der Alarm hing mit einem Gebäude in einem anderen Stadtteil zusammen, wo es zuvor ebenfalls einen Polizeieinsatz gegeben hatte. Laut Polizei war möglicherweise eine fehlende technische Umstellung Auslöser des Alarms. (dpa/jW)