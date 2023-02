USA leisten Tschechien Militärhilfe

David W. Cerny/Reuters Gute Beziehungen: Tschechiens Kriegsministerin Jana Cernochova (r.) und ihr US-amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin (Prag, 9.9.2022)

Prag. Die USA stellen dem NATO-Mitglied Tschechien weitere Militärhilfe in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (rund 187 Millionen Euro) zur Verfügung. Die US-Botschaft in Prag teilte am Donnerstag mit, das Geld diene der Stärkung der militärischen Abschreckung – auch gegenüber Russland – und solle Ersatz für Rüstungsgüter ermöglichen, die Tschechien nach Beginn des Kriegs in der Ukraine an diese abgegeben hat. Derzeit werden ukrainische Soldaten auf dem Truppenübungsplatz im tschechischen Libava ausgebildet. Die neue Finanzhilfe der USA ergänzt eine frühere in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die der Kongress in Washington bereits im September für Tschechien freigegeben hatte. Ein neues Rüstungsprojekt sieht vor, dass rund hundert Geländewagen in Tschechien mit 14,5-Millimeter-Maschinengewehren ausgerüstet und zur Flugabwehr an die Ukraine geliefert werden sollen. Die Finanzierung werde von den USA und den Niederlanden getragen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die staatliche Rüstungsagentur Amos. Die improvisierte Flugabwehr soll in erster Linie gegen Drohnen zum Einsatz kommen. (dpa/jW)