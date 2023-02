Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Russian Defence Ministry/Reuters Russische Soldaten nach ihrer Freilassung aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft (4.2.2023)

Moskau. Russland und die Ukraine haben kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns erneut Gefangene ausgetauscht – jeweils 101 Männer. Dem Präsidialamt in Kiew zufolge sind unter den Ukrainern auch 63 Kämpfer aus dem lange umkämpften Stahlwerk »Asow« in der Stadt Mariupol. «Ihre Verwandten haben so lange auf sie gewartet», sagte der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau die Freilassung von 101 Russen gemeldet. Sie seien mit Flugzeugen nach Moskau gebracht worden. Zuletzt hatte es Anfang Februar einen größeren Gefangenenaustausch gegeben. Der Krieg dauert am 24. Februar seit einem Jahr an. (dpa/jW)