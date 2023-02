Düstere Aussichten

Gemeinfrei Es war einmal: Das Hörspiel in vordüsterer Zeit (1949)

Was kann die ARD, was die Privatradios nicht können? Hörspiel. Noch. Genau hundert Jahre nach ihrem Erscheinen findet sich diese Kunstform unvermittelt auf einer Abschussliste der öffentlich-rechtlichen Ländersender wieder. Die Anstalten haben am 8. Februar angekündigt, einen Rat von »elf Experten« zu bilden, die ausloten sollen, wo »mehr Zusammenarbeit möglich« sei. Dabei wird dieser Elferrat nicht lange über das »Wo« nachdenken müssen. Es wurden bereits vier Bereiche festgelegt, in denen »crossmediale journalistische Kompetenzzentren« geschaffen werden: bei Gesundheit, Klima, Verbraucher und eben Hörspiel. »Das erinnert jetzt natürlich an die ›Kompetenzteams‹ von Gruner und Jahr, die dort Vorboten des großen Kahlschlags waren«, kommentiert Claudia Tieschky, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung, die Ankündigung. MDR-Rundfunkrat Heiko Hilker greift sich im Gespräch mit der jungen Welt an den Kopf: »Wie soll die regionale kulturelle Vielfalt in Deutschland im Bereich des Hörspiels mit einer Poollösung abgebildet werden? Entscheiden dann bayerische Redakteure über plattdeutsche Hörspiele?« Der Dresdner Medienexperte kann hier auch keine großen Einsparmöglichkeiten erkennen: »Welche unnötigen Doppelproduktionen hat es denn bisher geben? Die ARD braucht kein Hörspielkompetenzzentrum, sie braucht mehr Mittel für das Hörspiel – bei allen Sendern.«

100.000 Menschen hören solches Zeug jede Woche auf Ö 1, haben die Chefs des amtlichen österreichischen Dampfradios gezählt, das am Freitag auf seiner »Hörspielgala« die besten Stücke des Jahres auszeichnet (Fr., 19.05 Uhr). Am Wochenende werden »Der Publikumspreis«-Träger (Sa., 14 Uhr) und »Das beste Originalhörspiel des Jahres« (So., 22.05 Uhr) gesendet.

Sonst im Radio: eine Verneigung vor Nina Simone. NDR Kultur bringt »Live at Fabrik« (Di., 22.33 Uhr), ihr Hamburger Konzert von 1988, und »Young, Gifted and Black« (Di., 23.30 Uhr), ein Porträt der Sängerin und Pianistin, die am Dienstag 90 Jahre alt geworden wäre. Radio Dreyeckland in Freiburg nimmt sein Literaturmagazin »Lit My Fire« wieder auf. In der ersten Ausgabe wird u. a. der Roman »Mitten im Sommer« von Ana Iris Simón besprochen (Mi., 20 Uhr, und Do., 13 Uhr). Der »Hörspielartmix« lässt ein bizarres Stück Radiokunst aus dem Jahr 1999 zirpen, »Bugs & Beats & Beasts« von Hörspielproduzent Andreas Ammer und der Einpersonenperformance Console. Sie haben aus Krabbeltiergeräuschen Musik gemacht (Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Seine Merkwürden Arnulf Rating lud zum »19. Politischen Aschermittwoch« in die Berliner Universität der Künste ein, kommen wollten Emmanuel »Alfons« Peterfalvi, Florian Schroeder, Simone Solga und Martin Sonneborn (Sa., 15.04, WDR 5).

Zum Meucheln bittet »Lady Macbeth von Mzensk« in die New Yorker Met, zwei Sender bringen um dieselbe Stunde zwei unterschiedliche, aber gleich besetzte Aufführungen von Schostakowitschs Oper. (Sa., 19.04 Uhr, HR 2 Kultur und 19.05 Uhr, DLF Kultur). Plattdeutsche Poolredakteure empfehlen das Hörspiel »Madam Bäurin« nach der Vorlage der Deichdichterin Lena Christ. Es schnacken Wastl Witt, Hans Baur, Elfie Pertramer und Ida Schumacher. Luja, sog i! (BR 1951, So., 15.05 Uhr, und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2) Am Montag schließlich bringt MDR Kultur das Hörspiel »Mein dicker Mantel« von Albert Wendt, produziert 1982 vom Rundfunk der DDR, dessen späteres Schicksal den Kollegen bei der ARD einen Hinweis darauf geben könnte, was in diesem Lande nach »Reformen« übrigzubleiben pflegt (Mo., 22.04 Uhr).