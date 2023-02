BAG-Grundsatzurteil zur Lohndiskriminierung von Frauen erwartet

(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Erfurt. Beim Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt wird am Donnerstag ein Grundsatzurteil zur Lohndiskriminierung von Frauen erwartet. Im konkreten Fall ist die Klägerin Vertriebsmitarbeiterin eines Metallunternehmens in Sachsen. Sie stellte fest, dass zwei männliche Kollegen zuletzt 500 und 880 Euro mehr pro Monat erhielten.

Mit Ihrer Klage verlangt die Frau ebenfalls eine höhere Vergütung. Der Unternehmer rechtfertigte die Unterschiede im Fall eines fast gleichzeitig eingestellten Kollegen mit dessen Verhandlungsgeschick, im zweiten Fall mit der längeren Betriebszugehörigkeit. Die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Das BAG könnte den Fall auch dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. (AFP/jW)