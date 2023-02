Frankreich: Nationalversammlung gegen Artikel der Rentenreform

Christian Hartmann / Reuters

Paris. Vor dem Generalstreik Anfang März hat Frankreichs Regierung in Sachen Rentenreform eine Niederlage in der Nationalversammlung hinnehmen müssen. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zu Mittwoch mehrheitlich gegen einen Artikel des Vorhabens. Auch konservative Républicains votierten dagegen. Die Regierung, die in der Parlamentskammer keine absolute Mehrheit hat, will die Reform bis Ende März erklärtermaßen mit Stimmen der Konservativen durchbringen. Kern ist eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Auch die Dauer der Einzahlung für eine volle Rente soll erhöht werden. Längst arbeiten viele Menschen in Frankreich bis Ende 60 für eine abschlagsfreie Rente. Am 7. und 8. März soll ein Generalstreik gegen Macrons neoliberales Projekt das ganze Land lahmlegen. (AFP/jW)