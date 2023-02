Iranischer Präsident in China

Pang Xinglei/XinHua/dpa Xi Jinping und Ebrahim Raisi am Dienstag in Beijing

Beijing/Teheran. Irans Präsident Ebrahim Raisi ist erstmals seit seinem Amtsantritt zu Gesprächen nach China gereist. Teheran will seine Beziehungen zur Volksrepublik ausbauen. Dafür seien am Dienstag 20 Absichtserklärungen unter anderem in den Bereichen Handel, Landwirtschaft oder Umwelt unterzeichnet worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA zu Beginn der dreitätigen Visite von Raisi. Raisi wird von Außenminister Hussein Amirabdollahian begleitet. Als bedeutender Abnehmer iranischen Öls ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wirtschaftlich ein wichtiger Partner für Teheran. Beide Länder haben im vergangenen Jahr ein Kooperationsabkommen über 25 Jahre geschlossen. Zur gleichen Zeit baut Irans Präsident auch die Beziehungen zu Russland aus. China ist laut iranischen Medien der größte Wirtschaftspartner des Iran mit einem Handelsvolumen von umgerechnet mehr als 25 Milliarden Euro. (dpa/jW)