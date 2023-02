Ultrarechte gewinnen bei Regionalwahlen in Italien

Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa Matteo Salvini, Chef der Lega und Verkehrsminister, gibt am Montag in Mailand in der Lombardei seine Stimme ab

Rom. Die ultrarechte Regierungskoalition in Italien hat bei den Regionalwahlen am Sonntag und Montag in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens wichtige Siege errungen. Die von der Koalition aus der faschistischen Partei Fratelli d'Italia (FdI) von Regierungschefin Giorgia Meloni, der rassistischen Lega um Vizeregierungschef Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Forza Italia (FI) unterstützten Kandidaten gewannen nach vorläufigen Ergebnissen in der Lombardei und in Latium. (AFP/jW)