Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ein »sehr gutes Ergebnis« seien die 12,5 Prozent bei 1,6 Prozent Verlust für seine Partei Die Linke, meinte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch kurz nach Schluss der Wahllokale. Sein Maßstab: Im vergangenen Jahr scheiterte Die Linke bei vier Landtagswahlen, in Berlin konnte sie sich auf eine offenbar schmerzfreie Stammwählerschaft stützen. In der städtischen Koalition bestand ihre Funktion darin, der mit CDU und FDP liebäugelnden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) den Rücken freizuhalten. Das Ja von fast 60 Prozent der Wähler am 26. September 2021 für die Enteignung war eine Ohrfeige für die in Berlin seit Jahrzehnten regierende Kombination aus Berliner Baumafia und Sozialdemokratie und ihre hochfliegenden Pläne, international eine große Nummer zu werden. Die Entscheidung musste entschärft und wirkungslos gemacht haben ­– das wurde mit der Linken geschafft. Eine beachtliche Leistung an Demagogie, die an das Verscherbeln städtischer Wohnungen mit ihrer Hilfe vor fast 20 Jahren heranreicht.

In Hamburg versteht sich die SPD als politischer Arm der einheimischen Milliardäre ­– Steuerbetrug hinterlässt weniger Spuren als das Berliner sozialdemokratische Hantieren mit Zement und Mörtel, ohne dass dabei anderes entsteht als scheußlichste Ghettoarchitektur. Von 2001 bis heute stiegen in Berlin die Mieten um 159 Prozent, was nun internationale Bauhaie auf den Plan gerufen hat. Endlich Weltniveau beim Ausquetschen von Mietern – das war der Auftrag. Die nächst kleineren Metropolen verzeichneten weniger als die Hälfte an Steigerung. Die Ausgangslage mag in Hamburg oder München höher gewesen sein, Berlin hat in überdimensionierter Bauspekulation die Nase vorn. Wer eine Franziska Giffey und einen Bausenator wie Eike Geisel (SPD) hat, weiß selbstverständlich, dass zum Beispiel einem René Benko und seinem Immobilienschneeballsystem etwa mit Karstadt-Galeria-Grundstücken besonders viel Staatsknete in der Hauptstadt hinterhergeworfen wird. Die knapp 17 Monate seit der sogenannten Wahl 2021 waren für die Lösung des Wohnungsproblems in Berlin verlorene Zeit, für sogenannte Investoren, den Vorreitern des weltweit nach Anlage suchenden Kapitals , eine Fortsetzung goldener Jahre.

Das Wahlergebnis war Ausdruck von Wut über besonders unfähiges politisches Provinzpersonal. Welche Rolle bei der Wahlentscheidung die Haltung zu Waffenlieferungen nach Kiew spielte, lässt sich nicht sagen. »Erwähnen Sie nicht den Krieg« war Leitfaden des sogenannten Wahlkampfes. Die Spitzen aller drei regierenden Parteien und der CDU setzten sich zwar auf Nachfrage für mehr Kriegsgerät Richtung Osten ein, scheuten sich aber, das zum Thema zu machen. Berlin hat mit rund 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bundesweit überproportional Menschen aufgenommen – weitgehend geräuschlos. Es kommt eben darauf an, vor welchem Krieg einer flieht, da funktioniert bei den »richtigen« sogar der Verwaltungsapparat - siehe das Berliner Scheitern 2015 bei der bloßen Registrierung von Menschen, die von einem der Kriege des Westens aus Zentralasien, dem Nahen und Mittleren Osten oder aus Nordafrika vertrieben worden waren.

Die Berliner CDU hat in den vergangenen Wochen die AfD kopiert, die deutschen Großmedien haben den Bohai um junge Migranten am Silvesterabend kräftig angeheizt. Rechtsaußen und Spitzenkandidat gewann so an die zehn Prozent. Die CDU hat jetzt die Wahl und klar wurde schon am Sonntag: Ihr Favorit sind Bündnis 90/Die Grünen. Ob es zu einem Bündnis kommt, ist offen – bei solchen Entscheidungen hat die Bundesebene das letzte Wort. Eine solche Koalition hätte Rückwirkungen auf die Bundesregierung. Symptomatisch ist, dass die Berliner SPD 51.000 Stimmen an die Union abgab. Das war ein Erdrutsch und erhärtet nur: In der Hauptstadt handelt es sich bei beiden Parteien noch mehr als in der übrigen Republik um zwei Flügel einer Einheitspartei. Ihre Basis ist eine Klientel, die sich zum größten Teil noch in Frontstadtzeiten wähnt und stets Neigung zu extrem rechten Positionen hatte.

Berlin ist die Armutsmetropole der Bundesrepublik. Die bisherige Koalition hat die längst nicht mehr schwelende, sondern an vielen Stellen sichtbare Verelendung verschärft – allein durch die Weigerung ums Verrecken nicht für bezahlbare Wohnungen, ausreichend Lehrer oder Schulgebäuden, die nicht mehr bröckeln, zu sorgen. Den Privatisierungswahn, das kommunale Heil durch Flucht in die Verscherbelung öffentlichen Eigentums zu suchen, haben alle fünf Parteien, die jetzt ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen, gemeinsam – Abstufungen eingeschlossen. Diese Wahl wird deswegen kein Problem der Stadt lösen. Es bleibt ein einziges positives Ergebnis: Die FDP fliegt raus.