Hans Modrow gestorben

Oliver Berg/dpa

Wie die Fraktion der Partei »Die Linke« im Bundestag mitteilte, starb Hans Modrow in der Nacht zum Sonnabend im Alter von 95 Jahren in Berlin: »Damit verliert unsere Partei eine bedeutende Persönlichkeit. Das gilt auch für die Angehörigen, Freundinnen und Freude von Hans Modrow. Ihnen gilt unser tief empfundenes Beileid.«

Hans Modrow war von 1958 bis 1990 Mitglied der Volkskammer der DDR, von 1967 bis 1989 Mitglied des Zentralkomitees der SED und von 1973 bis 1989 Erster Sekretär der Bezirksleitung der SED in Dresden. Er war - von November 1989 bis April 1990 - der vorletzte Ministerpräsident der DDR. Von 1990 bis 1994 war er Abgeordneter des Bundestages, von 1999 bis 2004 des Europaparlaments. Als Ehrenvorsitzender der PDS bestand sein Wirken auch darin, so Dietmar Bartsch und Gregor Gysi in der Mitteilung der Fraktion, jenen Teil der früheren DDR-Bevölkerung zu vertreten, dessen Interessen regelmäßig verletzt wurden. Lange Jahre wirkte er im Ältestenrats der Partei DIE LINKE.