Zusatzgehalt: Kritik an EVP-Chef Weber

Philipp von Ditfurth/dpa Noch besser versorgt als gedacht: Manfred Weber (Straßburg, 19.10.2022)

Brüssel. Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, gerät wegen eines fünfstelligen Zusatzgehalts unter Druck. Mehrere EU-Abgeordnete äußerten sich in einer internen Sitzung kritisch über die Zahlungen an den CSU-Vize, wie der Spiegel am Freitag berichtete. Konkret geht es demnach um ein Gehalt zwischen 10.001 und 20.000 Euro, die Weber als EVP-Chef zusätzlich zu seinem Abgeordnetengehalt erhält. Genauer muss er die Höhe in den Dokumenten des EU-Parlaments nicht angeben. Ein Sprecher von Weber teilte mit, man kommentiere den Artikel nicht. Weber soll in der Sitzung betont haben, andere EVP-Chefs hätten ebenfalls ein Gehalt bekommen. (dpa/jW)