EU-Gipfel: Selenskyj verteilte Listen mit Waffenwünschen

-/Ukrainian Presidential Service/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa Der Beschenkte wirkt etwas zurückhaltend: Wolodymyr Selenskyj hat dem belgischen König Philippe ein Trümmerteil eines abgeschossenen russischen Flugzeugs mitgebracht (Brüssel, 9.2.2023)

Brüssel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten Wunschlisten bezüglich neuer Waffenlieferungen verteilt. Selenskyj habe detaillierte Listen übergeben, sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag nach Ende des Gipfels in Brüssel. Den Angaben zufolge sind die Wünsche auf die jeweiligen Lagerbestände der Mitgliedstaaten zugeschnitten. Damit solle der Druck auf die einzelnen Staaten erhöht werden, mehr zu liefern. Die Ukrainer wüssten besser als die Staats- und Regierungschefs, was in den Lagern vorhanden sei, ergänzte der Beamte. Die Ukrainer wüssten genau, »was sie brauchen, und sie wissen, was sie fragen müssen«. Auf die Frage, woher die Ukrainer die Informationen haben, sagte der Beamte: »Sie sind informiert, sie haben Kontakte.« Angesichts solcher »Geheimdienstfähigkeiten« sei es auch kein Wunder, dass sie sich gegen Russland zur Wehr setzen könnten. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es am Freitag in Berlin, die deutsche Delegation habe keine Liste von Selenskyj erhalten. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas bestätigten hingegen den Erhalt. (dpa/jW)