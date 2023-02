Filmregisseur Carlos Saura gestorben

-/dpa Carlos Saura im August 1992 bei Dreharbeiten zu seinem Olympia-Film »Marathon, die Flamme des Friedens«

Madrid. Der spanische Filmregisseur Carlos Saura ist am Freitag im Alter von 91 Jahren zu Hause im Kreise seiner Angehörigen gestorben, teilte die spanische Filmakademie in Madrid mit. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören »Bluthochzeit« (1981) und »Carmen« (1983), der bei den Festspielen von Cannes ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde. In den Jahren 1966 (»Die Jagd«) und 1968 (»Peppermint Frappé«) wurde er bei der Berlinale jeweils mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. 1981 erhielt er für »Los, Tempo!« den Goldenen Bären. Zu Sauras Trophäen gehören außerdem mehrere Goyas der spanischen Filmakademie, eine Auszeichnung der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) und der Ehrenpreis des Europäischen Filmpreises für sein Lebenswerk. (AFP/jW)