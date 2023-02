Es geht auch ohne

Méribel. Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich Gold im Riesenslalom gewonnen. Die US-Amerikanerin siegte in Méribel am Donnerstag mit 0,12 Sekunden Vorsprung vor Federica Brignone aus Italien. Für Shiffrin ist es die 13. WM-Medaille und die zweite bei den laufenden Titelkämpfen in Frankreich nach Silber im Super-G. Zuletzt hatte sie sich überraschend von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt. (dpa/jW)