Der Glücksgriff

imago/Eduard Bopp Den kennt jeder: Stefan Kretzschmar (2019)

Die große Party zum 50. Geburtstag ist verschoben. »Ich werde mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern gemütlich zu Abend essen. Schwiegermama kocht. Das war’s«, sagt Stefan Kretzschmar in einem Interview der Sport-Bild über seine Pläne für sein Jubiläum. Ans Telefon will er nicht gehen.

Besser ist das, denn bimmeln dürfte es den ganzen Tag, ist der ehemalige Weltklassespieler doch noch immer das wohl populärste Gesicht des deutschen Handballs. Seit mehr als 30 Jahren ist der einstige Linksaußen mit der starken Rechten und heutige Sportvorstand des Bundesligaspitzenreiters Füchse Berlin im Geschäft. »Stefan Kretzschmar verkörpert den Handball zu einhundert Prozent. Er ist einer der besten Botschafter und Imageträger«, schlägt Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handballbundesliga, ganz hohe Töne an. Dem will Bob Hanning nicht nachstehen, der Füchse-Geschäftsführer hält Kretzschmar für einen »Glücksgriff für den deutschen Handball, den er maßgeblich geprägt hat. Er war immer eine herausragende Persönlichkeit und ist bis heute eines der Gesichter unserer Sportart«, so Hanning gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Auch für Bundestrainer Alfreð Gíslason ist »Kretzsche«, wie der Mann mit der Vorliebe für auffälligen Körperschmuck in der Szene gerufen wird, »ein Aushängeschild«. Unter Gíslason als Trainer gewann Kretzschmar mit dem SC Magdeburg 2001 die deutsche Meisterschaft, 2002 tütete man gar als erstes deutsches Team den Champions-League-Sieg ein. Mit der DHB-Auswahl, für die er in 218 Länderspielen 821 Tore warf, holte er bei der EM 2002, der WM 2003 und den Olympischen Spielen 2004 jeweils Silber.

Schon als Spieler hatte Kretzschmar mit seiner stumpfen Art polarisiert, was ihn für eine zweite Karriere als in den Medien omnipräsenter Kommentator und Funktionär prädestinierte. Auf sein Image ist er stolz: »Ich würde alles wieder so machen. Ich habe nichts verpasst. Im Gegenteil: Ich glaube, ich habe ein Leben für zehn Menschen gelebt angesichts der vielen Eindrücke und Erlebnisse«, sagt Kretzschmar im Rückblick. Dass nicht immer alles Sonnenschein war, räumt er ein. Zwei verhängnisvolle Fehlwürfe zum Beispiel: einer 2000 im Viertelfinale bei Olympia in Sydney gegen Spanien und dann noch einer 2005 im Europacup-Finale gegen TuSEM Essen. »Beide Spiele gingen meinetwegen verloren«, knirscht Kretzschmar gegenüber Sport-Bild mit den Zähnen.

Noch doller wurmt ihn ein anderes Versäumnis: »Wenn ich etwas ändern könnte, wäre ich gern ein besserer Vater gewesen. Das habe ich nicht gut gemacht und war nicht in der Form für die Kinder da, wie ich hätte da sein müssen.« Mittlerweile sei das Verhältnis zu Tochter und Sohn aber »sehr gut«; beide spielen Handball.

Als spätes Geburtstagsgeschenk hofft Kretzschmar nun erst einmal mit den Füchsen Berlin auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die große Party soll eh erst im Sommer steigen. Auf Mallorca. Passt.