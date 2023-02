Murat Baykara/ZUMA Wire/imago Konter gegen das Patriarchat: Lautstarker und selbstbewusster Protest in Istanbul (25.9.2021)

Sie haben mutig gegen patriarchale Strukturen in ihren Herkunftsländern angekämpft. Sie schlossen sich dem feministischen Widerstand an und wurden verfolgt. Drei Frauen auf dem Podium einer Veranstaltung in Frankfurt am Main am vergangenen Donnerstag unter dem Titel »Die Revolution ist weiblich« haben eines gemeinsam: Die Afghanin Sara Nabil, die Iranerin Tuba Mangar und die Kurdin Döne Güzel sind zur Stimme für die Frauenrevolution in ihren Ländern geworden.

Nabil hatte 2015 aus Afghanistan nach Deutschland flüchten müssen. Trotz westlicher Besatzung hielten die Taliban auch nach 2001 verschiedene Gebiete unter ihrer Kontrolle. Sie »wollten den Frauen schon damals keine Rechte und keinen Wert zugestehen«, erklärte Nabil. Bildungsrechte habe man den Frauen genommen, sie nicht in die Schule oder in die Universität gehen lassen, aus allen relevanten Sektoren der Gesellschaft entfernt, aus dem Arbeitsleben und von der Straße verbannt. Der Verschleierungszwang sei symbolischer Ausdruck all dessen gewesen, berichtete die Afghanin.

Die aus dem Iran stammende Kurdin Mangar spricht für die Frauenbewegung des Landes, die nicht nur aktuell so stark ist. Immer wieder haben Feministinnen dort Grundrechte für Frauen erkämpfen müssen. 1982 kam sie mit 16 Jahren im Iran ins Gefängnis; gebar dort – »zwangsweise schwanger«, wie sie sagte – eine Tochter. Immer wieder wurden Menschen eingekerkert, auch ­hingerichtet. Später folgte sie ihren drei Brüdern als kurdische Guerillakämpferin in die Berge im Nordirak (Südkurdistan). Ihr Camp wurde bombardiert. 1992 flüchtete sie nach Deutschland.

Auch die kurdische Aktivistin Günzel, die aus dem jetzt schwer vom Erdbeben getroffenen Elbistan in der Türkei stammt, hat diese Erfahrung gemacht: In Kurdistan auf die Welt zu kommen bedeute, »entweder Opfer des Staates zu sein oder Teil der Frauenbewegung zu werden«. Sie entschied sich für letzteres. Der Kampf der Kurdinnen, autonom organisiert, aber Seite an Seite mit den Männern, habe nicht erst mit der selbstverwalteten Region Rojava in Nordostsyrien begonnen, die jetzt als emanzipatives Modell in aller Munde ist. Vielmehr wurde er schon vor 50 Jahren von der antikolonialen und sozialistischen Bewegung der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die die Befreiung der Frauen in den Vordergrund stellt, und ihrem Vordenker Abdullah Öcalan aufgenommen.

Die Frankfurter Sozialwissenschaftlerin Elisabeth Abendroth, Moderatorin der Runde, erinnerte an die Rechtsanwältin Nasrin Sotudeh, die seit mehr als einem Jahrzehnt im Gefängnis im Iran gefangengehalten wird. Immer wieder habe sie Dissidentinnen vor Gericht verteidigt, die gegen das Kopftuch protestierten. Sotudeh erhielt europäische Preise für die Förderung politischer Freiheiten und der Menschenrechte im Iran. Viele Frauen hatten wie sie nach der »islamischen Revolution« 1979, die sich gegen den damaligen Schah im Iran richtete, Widerstand geleistet. Im Westen sei diese allerdings von der damaligen Studentenbewegung gefeiert, Frauenunterdrückung als »Nebenwiderspruch« verharmlost worden, so Abendroth. Schon damals habe sie die Euphorie nicht teilen können. Wer Frauen Zwangsverschleierung verordne, könne keinen Fortschritt bringen.

Nicht nur der Kampf gegen ein islamistisches Regime eint die drei Widerstandskämpferinnen auf dem Podium. Sie konstatierten, international isoliert und von den europäischen Staaten ignoriert worden zu sein. Die Afghanin Nabil resümierte: »Sie behaupten, Demokratie bringen zu wollen. Kommt es darauf an, sind wir Frauen im Nahen und Mittleren Osten ihnen plötzlich fern.« Dabei bräuchten sie sich nur vorstellen: Lange erkämpfte Rechte seien plötzlich über Nacht weg und die Taliban omnipräsent; so, als wachte man eines Tages in Deutschland auf, und Nazis seien wieder an der Macht. Zur »angeblich feministischen Außenpolitik« von Annalena Baerbock gibt es nur bitteres Lachen. Die Kurdin Güzel appellierte ans Publikum: »Geht mit uns auf die Straße, macht Druck auf eure Regierungen, damit sie Autokraten und Frauenunterdrückern kein Geld geben!« Jeder Cent, der an das türkische Regime gehe, komme »als Waffe gegen uns Kurdinnen zurück«, sagte sie. Der feministische Kampf gegen den Kapitalismus, das Patriarchat und Diktatoren sei mit nationalstaatlichem Denken nicht zu gewinnen, sondern nur global solidarisch, erklärte Mangar. Das Publikum skandierte wie zur Bestätigung den kurdischen Slogan: »Jin, Jiyan, Azadi – Frauen, Leben, Freiheit!«