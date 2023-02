Schnitzeljagd mit Krümel

Das 50jährige Jubiläum der »Sesamstraße« feiert das Hamburger Auswanderermuseum Ballinstadt mit einer Sonderausstellung. Zu sehen sind Puppen, Requisiten und Kostüme aus fünf Jahrzehnten der »Sesamstraße«, die in Deutschland seit 1973 von Sesame Workshop und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) koproduziert wird, teilte das Museum am Donnerstag in Hamburg mit. Für Kinder gibt es eine Schnitzeljagd mit vielen interaktiven Stationen – dabei können sie beispielsweise ihre eigene Körpergröße mit denen der »Sesamstraßen«-Charaktere vergleichen, in die Fußstapfen von Bibo oder Grobi treten und beim »Sesamstraßen«-Memory ihr Können zeigen. (dpa/jW)