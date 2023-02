Die Konsequenz

So was kommt von so was. Die Staatsoper Hannover hat sich von Ballettdirektor Marco Goecke wegen dessen Hundekotattacke auf eine ­Journalistin getrennt. Sein ­Vertrag als Ballettdirektor sei mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Berman am Donnerstag. Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Goecke suspendiert. (dpa/jW)