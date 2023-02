Glücklich in der Oper

Protagonist Pictures Klappt nicht: Steven Lauddem (Peter Dinklage) leidet unter einer Schreibblockade

Der Künstler ist sensibel, die Psychologin selbst ein wenig eigentümlich, der Gerichtsschreiber ein Pedant, die Teens sind verliebt. »She Came to Me«. Schauplätze sind unter anderem die Opernbühne und ein gemütlicher Schleppkahn, der fröhlich beleuchtet auch schon mal vor der Skyline von Manhattan kreuzt. Manchmal wird mit Bildern ein klein wenig experimentiert, doch keine Sorge: Sehr bald erzählt Regisseurin Rebecca Miller ihre Story brav weiter.

Wer vieles bringt, läuft Gefahr, niemandem was zu bringen. So ungern man, nach herzigem Ende dieser Romantic Comedy, als Kritiker auch den Spielverderber macht – zugegeben, dieser Satzanfang war geschwindelt –, jedenfalls, nach welchen Regeln wird hier überhaupt gespielt?

Da ist die Künstlerproblematik. Der Opernkomponist Steven Lauddem leidet unter einer Schaffensblockade. Da sind die psychologischen Zutaten: Seine Ehefrau und Therapeutin Patricia leidet unter einem Reinheitsfimmel und sehnt sich nach einem Dasein als Nonne, Steven gerät eher unfreiwillig ins Bett der Stalkerin Katrina, die bald seine Ehe bedroht. Da ist die Liebesgeschichte: Patricias achtzehnjähriger Sohn Julian, der mit Tereza, der sechzehnjährigen Stieftochter des Gerichtsstenographen Trey, in Liebe verbandelt ist.

Die beiden Jugendlichen träumen von einer Zukunft, in der sie mit ihren Erfindungen gemeinsam das Klima retten. Trey hingegen ist vergangenheitsfixiert und hat Reenactments von Schlachten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg als Hobby, wobei es ihm egal ist, auf welcher Seite er spielt. Vielleicht hat dies das Berlinale-Team dazu verleitet, eine »Romeo-und-Julia-Geschichte im gespaltenen Amerika« anzukündigen. Trey jedenfalls – und da wird das Alter der Jugendlichen wichtig – versucht alles, Julian wegen Kindesmissbrauchs ins Gefängnis zu bringen.

Als wäre dies nicht genug, gibt es auch noch einen Konflikt zwischen Schichten; hier von Klassen zu schreiben, bedeutete zu viel Ehre für den Film. Terezas Mutter Magdalena arbeitet als Haushaltshilfe Patricias, erfährt nur zufällig davon, dass ihre Tochter in deren Haushalt aus-und eingeht. Begreiflicherweise findet sie es peinlich, auch nur vermittelt als Putze ihrer Tochter bezahlt zu werden.

Was nur irgend an möglichen Konflikten aufzubieten war, wurde in diesen Film hineingestopft. Und nicht zu vergessen: Der Komponist wird von dem kleinwüchsigen Schauspieler Peter Dinklage gespielt. Warum auch nicht. Freilich nimmt die Kamera ein paar wenige Male dessen Blick ein, von unten auf die größeren anderen Menschen. Doch hat das keine Folgen – nicht für die Handlung und nicht für die Psychologie der Figur.

Die Vielzahl der Probleme macht den Ablauf schwerfällig. Etwa fünfzig der gut hundert Minuten des Films sind vorbei, bis die Ahnung sich verwirklicht, dass Steven mit Katrina Schwierigkeiten haben wird oder Trey etwas gegen den Liebhaber seiner Stieftochter unternimmt. Weil auch in der zweiten Filmhälfte unnötige Szenen den Fortgang der Handlung verschleppen, bleibt für die Wandlung der Figuren kein Raum. Magdalena will ihre Tochter retten, der soziale Konflikt verschwindet. Der lebensuntüchtige Steven ist plötzlich, wenn es um seinen Stiefsohn geht, lebenstüchtig. Die Stalkerin Katrina entpuppt sich als patente Helferin. Und am Ende sitzen alle glücklich in der Oper; ausgeschlossen ist nur der Reaktionär Trey.

Ein schwacher Eröffnungsfilm der Berlinale – aber nicht der erste und wohl auch nicht der letzte. Interessanter sind die mutmaßlichen Gründe des Scheiterns. Das Genre der Romantic Comedy deutet gesellschaftliche Konflikte an, um sie dann in Wohlgefallen (Liebesglück, absehbare Heirat) aufzulösen. Sie dient dem Kinoabend zu zweit, der hoffentlich im Bett endet. »She Came to Me« ist allerdings das Unding einer romantischen Komödie mit schlechtem Gewissen. Weil man sich nicht mehr darauf verlässt, dass menschliche Zuwendung allein für ein besseres Dasein einsteht, wird allerhand inhaltliches Gerümpel herbeigeschafft, das dann – wie es Gerümpel nunmal tut – im Wege herumsteht. Genres, so lässt sich lernen, können das, was sie können. Nicht weniger, aber leider auch nicht viel mehr.