Wertloser Beifang

Stefan Boness/IPON »Mieter wurden im großen Stil vertrieben und durch Westakademiker ersetzt, deren verzogene Blagen fortan die Spielplätze im Kiez verstopften«

Nach dem Mauerfall herrschte im Ostteil Berlins für kurze Zeit Anarchie. Allerorten wurden Häuser besetzt, in der Regel von Westdeutschen oder in Westberlin gestrandeten Westdeutschen, die das Ganze ad hoc politisch instrumentalisierten, das Leben dort aber nicht wirklich verstanden. Die Ossis waren weniger plakativ. Die Deutsche Städtereklame war noch nicht angekommen. Alles war genial grau. Die Ostbräute trugen in der Regel schwarze Stiefel, die bis über die Knie ragten und kleideten sich auch ansonsten eher existentialistisch. Westautos waren wie Kino und wurden rasch von Jungs geknackt, die nicht viel älter als zehn waren. Ähnlich verhielt es sich mit den grauen Wandtelefonen. Das Münzgeld klatschte in immer regelmäßigeren Abständen auf das Pflaster der maroden und angenehm breiten Gehsteige. Dabei waren rasch ostdeutsche Mädchengangs federführend.

Wer keine Lust darauf hatte, Häuser zu besetzen, der schnappte sich eine der leerstehenden Wohnungen Geflüchteter, die es wie Pflasterstrand gab, baute ein Schloss ein, überwies zwei, drei Monate die Miete, die damals zwischen 28 und 40 Westmark lag, belegte das anschließend bei der Wohnungsbaugesellschaft und erhielt dafür einen Mietvertrag. Das taten zunächst deutlich mehr Ostler als Westler. Das Leben war leicht, laut und lustig.

Jeden Tag oder jedenfalls abends feierten wir auf den Dächern, machten Musik und schliefen dort. In der Nacht verabschiedeten sich die Isomatten, die man auf den zum Teil teerbedeckten Dächern benötigte, wenn man sich im Schlaf umdrehte. Sie flogen einfach davon. Wir ersetzten sie durch auseinandergeklappte Kartons. Im Prenzlauer Berg gab es noch keine Dachgeschosslumpen wie in Kreuzberg, es gab noch echte Dachstühle zum Wäscheaufhängen, und einige von uns quartierten dort in den Wintern Obdachlose ein. Sie konnten kommen, wenn es dunkel wurde, und mussten gehen, wenn es hell wurde. Viele klopften im Laufe der Zeit auch bei mir. In meiner geräumigen Küche war immer Platz auf dem Fußboden. Ich arbeitete viel nachts, vormittags schlief ich häufig den Schlaf der Gerechten.

Wie gesagt, keine Dachgeschosslumpen. Kein NATO-Stacheldraht, wie heute über den Luxuswohnungen. Wir konnten Feuer machen, wo wir wollten. Bis die Stuttgarter Bullen ’94 oder ’95 den Kolle bei der Walpurgisnacht mit Wasserwerfern und Tränengas räumten und uns die Knaackstraße bis zur Danziger runterspülten. Da war Schluss mit lustig. Mitte war längst kaputtmodernisiert, der Prenzlauer Berg gab nur noch ein leises Röcheln von sich. Mieter wurden im großen Stil vertrieben und durch Westakademiker ersetzt, deren verzogene Blagen fortan die Spielplätze im Kiez verstopften. Die Kastanienallee wurde zur Flaniermeile Vergnügungssüchtiger aus aller Welt, und zu den 1.-Mai-Festspielen im Westteil gesellten sich die Silvesterorgien im Prenzlauer Berg. Ein indischer Restaurantbetreiber flötete mir ins Ohr, er habe »aus Businessgründen« 2.000 Euro fürs Feuerwerk »rausgehauen«. Der P-Berg war völlig verkommen.

Bernd Hettlage hat einen Kriminalroman geschrieben, »Berlinopoly« heißt er, der die Gentrifizierung aus Westsicht (Neukölln) thematisiert. »Berlin war Haifischgebiet. Die Häuser die Beute. Und wir Mieter lästiger, wertloser Beifang, den man am liebsten gleich wieder ins Meer geworfen hätte. Unsere Vertreibung war ein Kollateralschaden. Verständlich, dass unter den Leuten Angst herrschte.«

Der Hausverwalter eines Modernisierungsobjekts stürzt von einem Baugerüst. Das Haus liegt in einem sogenannten Milieuschutzgebiet, was die neuen Besitzer freilich nicht juckt, sie teilen es gerade mit Komplizenschaft der zuständigen Bezirkspolitiker aller Couleur in Eigentumswohnungen auf. Vorkaufsrechte und Bestandsschutz sind ihnen schnuppe. Nebenan arbeitet Jan Keppler, der einen Laden für Trödel und Antiquitäten betreibt. Er hat sich schon einmal eher widerwillig als Hobby­detektiv verdingt und dabei sogar einen Mordfall aufgeklärt. Als seine Nachbarn das spitzbekommen, bitten sie ihn um Hilfe. Zusammen mit seinem Kumpel Gerry Schmitz, einem HIV-positiven Blogger, machen sie sich an die Arbeit und tauchen tief ein in den Berliner Bausumpf. »Die Politiker, die für die stehen, wie Olaf Scholz, das sind ja quasi lebende Betäubungsmittel für die Bevölkerung«, legt Hettlage Gerry in den Mund. Mit den Sozis, einer ehemaligen deutschen Volkspartei, die gerüchteweise mal gewusst haben soll, wie man »soziale Frage« buchstabiert (heute hört man auf der Straße immer mehr Menschen, die sie als »kriminelle Vereinigung« bezeichnen), kann der schwule Blogger gar nicht: »Und am Ende kaufen sie unsere Häuser und verdrängen uns und vernichten unsere Existenzen.«

»Berlinopoly« zeichnet sich dadurch aus, dass es gut recherchiert ist, wirkt mitunter aber auch wie eine investigative Reportage, um die eine Rahmenhandlung gesponnen wurde. Zudem geht mir die Political correctness von Jan Keppler auf den Senkel. Wenn die Helden von Krimis nicht mindestens eine sehr zweifelhafte Eigenschaft haben, misstraue ich ihnen so ein bisschen. Das kann man natürlich halten wie ein Dachdecker. Doch nicht alle geschriebenen Gesetze, an die man sich halten soll, sind sinnvoll. Deshalb ändern sie sich zum Glück hin und wieder. Friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand!