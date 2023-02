Deckel, den niemand braucht

Spasiyana Sergieva/REUTERS »Praktisch hat sich mit dem ›Inkrafttreten‹ des Gaspreisdeckels nichts geändert« (Bulgartransgas-Speicher in Bulgarien)

Seit Mittwoch kann die EU – sofern die nötigen Voraussetzungen gegeben sind – von ihrem Gaspreisdeckel Gebrauch machen. Auf den hatten sich die für Energiepolitik zuständigen Minister der Union am 19. Dezember 2022 nach monatelangen Auseinandersetzungen geeinigt. Die Vereinbarung gilt zunächst für ein Jahr.

Inzwischen ist noch eindeutiger, dass BRD-Kanzler Olaf Scholz mit seiner Forderung gesiegt hat, den Deckel so hoch zu fixieren, »dass er niemals relevant wird«. Erst ab einem Preis von 180 Euro pro Megawattstunde kann die EU überhaupt an ein Eingreifen denken, und Scholz hat mehrere Sicherungen einbauen lassen, damit es dazu gar nicht erst kommt. Gegen das sture Beharren des Kanzlers, der im wesentlichen nur von den Niederlanden und Österreich unterstützt wurde, hatte sich in der EU ein Block von 15 Staaten gebildet, dem unter anderem Frankreich, Italien und Spanien angehörten.

Im Sinkflug

Immerhin, damals lag der europäische Gaspreis, der im August 2022 über 300 Euro pro Megawattstunde gestiegen und danach kontinuierlich gesunken war, noch bei 150 Euro. Am Mittwoch wurde Erdgas auf dem europäischen Markt für etwa 54 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Das lässt Kommentatoren fragen, wofür der vor zwei Monaten beschlossene Gaspreisdeckel überhaupt noch gut sein soll. Einstweilen lassen sich keine Entwicklungen voraussehen, die die EU zu Eingriffen in das Preisgefüge des Gasmarktes veranlassen dürften. Praktisch hat sich mit dem »Inkrafttreten« des Gaspreisdeckels am Mittwoch nichts geändert. Es geht nur darum, dass seit dem 15. Februar rein theoretisch Eingriffe der EU möglich wären, falls der Gaspreis auf 180 Euro pro Megawattstunde steigen würde.

Vom aktuellen Preis, der etwas über 50 Euro pro Megawattstunde liegt, wird gelegentlich behauptet, er sei »auf das Niveau von 2021 gesunken«. Das ergibt jedoch ein falsches Bild: Der Gaspreis war schon im Laufe jenes Jahres, besonders seit dem Herbst, gestiegen. Als Hintergrund dafür gilt die Ungewissheit über den Zweck des russischen Militäraufmarsches an der Grenze zur Ukraine, der im Frühjahr 2021 begonnen hatte. Zuvor hatte der Gaspreis im Schnitt bei etwa 20 Euro pro Megawattstunde gelegen.

Spekulationsgewinne

Der starke Anstieg der Gaspreise im Sommer 2022 ebenso wie deren kontinuierliches Sinken seither gibt Rätsel auf. Ein besonders häufig genannter Grund ist der größtenteils gewollte Rückgang des Gasverbrauchs, der zudem von dem kaum beeinflussbaren Faktor eines relativ milden Herbstes und Winters unterstützt wurde. Im Juli vorigen Jahres hatten sich die Staaten der EU darauf geeinigt, ihren nationalen Gasverbrauch bis zum März dieses Jahres um 15 Prozent zu reduzieren. Angeblich wurde dieses Planziel nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen. Aber selbst wenn man annehmen würde, dass der Gasverbrauch in allen Ländern der Union gleichbleibend über den gesamten Zeitraum um 25 oder 30 Prozent gesunken wäre, würde das nicht plausibel erklären, warum die Preise auf ein Sechstel ihrer früheren Höhe gefallen sind, ohne dass das auf dem Weltmarkt verfügbare Erdgas erheblich zugenommen hätte. Naheliegend ist hingegen die Annahme, dass besonders in den extrem hohen Preisen im Sommer des vorigen Jahres riesige Spekulationsgewinne der größten Konzerne steckten.