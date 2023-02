»Der Wald wird gerodet, aber unsere Bewegung bleibt«

Sebastian Kahnert/dpa In Kampfmontur räumen Beamte am Donnerstag auch die von den Aktivisten konstruierten Baumhäuser

Seit eineinhalb Jahren hielten Aktivistinnen und Aktivisten ein Waldgebiet bei Dresden besetzt, um gegen den geplanten Kiesabbau und die damit verbundene Rodung der Bäume zu protestieren. Seit Mittwoch morgen läuft die Räumung des »Heibo« genannten Heidebogens. Wie ist die Lage dort?

Zunächst hatten Mitarbeiter des Ordnungsamts gefordert, Feuerstellen und Baumhäuser abzubauen. Nachdem die Auflagen nicht erfüllt wurden, sperrte die Polizei am Mittwoch morgen die Landstraße zwischen Würschnitz und Okrilla für den Autoverkehr. Dort befindet sich unsere Mahnwache, eine angemeldete Versammlung. Fußgänger und Radfahrer durften sich zunächst noch frei bewegen. Seither gab es nahezu stündlich neue Verbote. Plötzlich dürfe man nur noch zu Fuß durch, hieß es.

Wir haben vor Ort zwei große Zelte aufgestellt, unweit von den Bodenstrukturen im Wald und sogenannten Tripods – als Blockaden genutzten Gestellen –, die mittlerweile vermutlich alle geräumt sind. Die mehr als 15 Baumhäuser dort will die Polizei auch noch entfernen. Eines unserer Zelte nutzen die Aktivistinnen und Aktivisten, das andere Sanitäter. Auch letztere wurden zeitweise nicht in den Wald durchgelassen, teilweise gelang es ihnen nur trickreich. Das war auch nötig, da es verletzte Besetzerinnen oder -besetzer gegeben haben soll. Genaueres dazu erfuhren wir wegen der Schweigepflicht nicht. Uns wiederum wurde verwehrt, die Aktiven im Wald mit Essen, Wasser sowie Medikamenten und Hygieneartikeln zu versorgen.

Wurde also die Versammlungsfreiheit eingeschränkt? Die Polizei muss ja grundsätzlich den Zugang zu einer angemeldeten Versammlung gewährleisten.

Unsere Mahnwache wurde Mittwoch mittag sogar ganz aufgelöst. Polizisten wiesen uns einen neuen Platz zu, weiter vom Wald entfernt als zuvor. Das ist Schikane. Ob all das rechtswidrig ist, werden wir prüfen lassen. Von einigen Besetzern wurden Personalien festgestellt, danach wurden sie im Wald ausgesetzt. Zwei Aktive wurden bislang in Polizeigewahrsam genommen.

Was genau soll mit dem »Heibo« geschehen?

Geplant ist, dort insgesamt eine Waldfläche von 900 Hektar zu roden, um diese als Sand- und Kiesabbaufelder zu nutzen. Infolge der Kritik am Vorhaben der KWO (Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG, jW) wurde das Waldstück im Sommer 2021 besetzt. Ein Jahr lang wurde nicht geräumt, dafür dort ein alternatives Leben von den Menschen geführt.

Kies und Sand seien als Rohstoffe für den Bau von Gebäuden, Straßen und anderer Infrastruktur notwendig, argumentieren die Befürworter der Rodung. Was meinen Sie dazu?

Erstens ist der »Heibo« ein Mischwald mit Moos, in dem viele Tiere leben. Zweitens wird mit dem Abbau von Kies und Sand der Grundwasserspiegel gesenkt. Die Trinkwasserqualität wird gefährdet. Drittens ist angesichts der Klimakrise wichtig, dass die dort vorhandenen Moose große CO2-Speicher sind. Zum Thema Wohnen: In Sachsen, speziell in Dresden, gibt es leerstehende Häuser, mit denen spekuliert wird. Sie könnten saniert und bewohnt werden. Klimaschädlicher Neubau ist nicht erforderlich.

Wer trägt politische Verantwortung dafür, dass es dennoch dazu kommt?

Umweltminister Wolfram Günther ist oberster Dienstherr des Sachsenforstes, der Grünen-Politiker entzieht sich aber jeder Diskussion. Dabei hätte er viel Zeit gehabt, zu intervenieren. Am Dienstag hatten »Heibo«-Aktivistinnen und -Aktivisten ein Büro der Grünen im Dresdner Stadtteil Löbtau besetzt und einen Stopp von Räumung und Rodung gefordert. Vergangenes Wochenende protestierten viele Bürgerinnen und Bürger im Wald. Immer mehr Menschen wehren sich gegen eine solche Politik.

Laut Polizei wurde die Räumung am Donnerstag nachmittag beendet. Wie wird es mit der Bewegung weitergehen?

Wir werten die Waldbesetzung als Erfolg. Es geht darum, unser Wissen zu mehren und es miteinander zu teilen, um bessere Strategien zu entwickeln. Der Wald wird gerodet sein, aber unsere Bewegung bleibt. Sie wird den Widerstand woanders fortsetzen.