False Friends

Jason Reed/REUTERS Wartet seit 157 Jahren auf die Scheinpazifisten: Präsident Lincoln

Das erste Opfer des Kriegs ist die Klarheit. Gründe, gegen Hochrüstung aufzutreten, können nämlich sehr verschieden sein. Bündnispolitik kennt keine kategorischen Regeln, man muss von Fall zu Fall entscheiden, mit wem man laufen kann. Und während hierzulande die in den Kriegstaumel delirierte Mehrheitsgesellschaft sich zur Gewohnheit gemacht hat, die NATO-kritische Linke und die sich pazifistisch gebende AfD durch nichts mehr als ein Komma zu trennen, hat man in den USA ein ganz ähnliches Problem.

Am 19. Februar, zum bevorstehenden Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine, wird in Washington unter dem Motto »Rage Against the War Machine« ein Friedensmarsch zum Lincoln Memorial stattfinden. Aufgerufen dazu hat die Libertarian Party der USA, deren prominentester Akteur der mehrfache Präsidentschaftskandidat Ronald Paul ist. Der Ort wurde nicht zufällig gewählt. 1963 hat Martin Luther King dort sein berühmtes »I have a Dream« gesprochen. Sein Kampf für Bürgerrechte scheint mit den politischen Werten der Libertären kompatibel.

Was die Partei im Aufruf zum Marsch formuliert, liest sich klassisch links: keine Finanzierung des Ukraine-Kriegs, Friedensverhandlungen, kriegsbedingte Inflation aufhalten, nukleare Deeskalation, Austritt aus der NATO, Kürzung des Wehretats u. a. Doch nicht alles, was geht, schwimmt und quakt wie eine Ente, ist auch eine. Was will die Partei?

Ihr leitendes Ideologem heißt Freiheit. Und zwar dezidiert des Einzelnen. Das klingt nobel, mit Rücksicht darauf aber, dass in jeder politischen Wirklichkeit Interessen kollidieren, ist es nur ein anderer Ausdruck für: Die Starken werden die Schwachen fressen. Für alle, die sich nicht selbst wehren können, verkehrt sich die Freiheit der Libertären ins Gegenteil. Diesen Widerspruch kann die libertäre Ideologie nicht auflösen und zieht sich daher in den idealen Raum des Möglichen, in das »Du könntest doch« zurück.

So kreuzt sich ein kalter Wirtschaftsliberalismus mit einem idealen bürgerlichen Liberalismus: ein bisschen King, ein bisschen Hayek. Legalisierung von Drogen, unbegrenzte Zuwanderung und gleichgeschlechtliche Ehe stehen neben Abbau des Sozialstaats, Steuersenkungen und Deregulierung. Am klarsten kommt der Widerspruch im uneingeschränkten Recht auf Waffenbesitz zum Ausdruck – die vollendete Freiheit der einen bedeutet für die anderen jene vollendete Unfreiheit, die man Tod nennt.

Das folgt der Logik, die die Libertären auf ihrem genuinen Kampffeld, der Ökonomie, durchspielen. Ein rigoroser Antietatismus ergibt sich dort aus der Überzeugung, dass freier Lauf der Wirtschaft alles zum besten wende. Jeder sei für sich selbst verantwortlich, auch für seinen Untergang. Was sich nun als friedenspolitische Position gebärdet, ist ebenfalls von diesem Muster. Die Libertäre Partei will den Rückzug der USA aus NATO und UNO. Militärische Intervention oder gar »Nation Building« lehnt sie ab. Dahinter steckt kein Antiimperialismus, nicht mal eine Art Pazifismus. Es ist ganz einfach die geopolitische Reproduktion des wirtschaftspolitischen Leitgedankens, jeder habe seine Angelegenheit selbst zu regeln. Die aggressive Militärpolitik wird abgelehnt, zum einen, weil militärische Eingriffe, Entwicklungshilfe und Regime-Changes den Staat Geld kosten, zum anderen, weil die USA als Wirtschaftsmacht und nicht politisch oder militärisch siegen soll.