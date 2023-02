49-Euro-Bluff

IMAGO/Political-Moments Mit jedem Fahrplanwechsel dürfte das »Deutschland-Ticket« teurer werden

So also geht die versprochene nachhaltige Mobilitätswende: Noch bevor das 49-Euro-Ticket überhaupt eingeführt ist, werden bereits die Weichen dafür gestellt, das Angebot zu verteuern. Nach einem Handelsblatt-Bericht vom Donnerstag drängen die Bundesländer im laufenden Gesetzgebungsprozess darauf, den bundesweiten Einheitstarif im Nah- und Regionalverkehr preislich mit der jeweiligen Haushaltslage oder Nachfragesituation abzustimmen. In einem Änderungsantrag zum Entwurf des sogenannten Regionalisierungsgesetzes heißt es demnach: »Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben.« Nach Informationen der Zeitung könnte dies womöglich schon 2024 erstmals der Fall sein.

Aus Nordrhein-Westfalen kam dazu lediglich ein halbes Dementi. Es gebe dafür derzeit »keine konkreten Pläne«, sagte schon am Dienstag NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) dem Westdeutschen Rundfunk. Gleichwohl hätten sich die Beteiligten schon vor Wochen darauf verständigt, den Ticketpreis im Jahrestakt »zu überprüfen und, sofern es notwendig ist, anzupassen«. Versichern wollte Krischer nur das: »Der Einführungspreis von 49 Euro bleibt aber bestehen.« Laut Handelsblatt haben die Verantwortlichen den Namen »Deutschland-Ticket« deshalb gewählt, um nicht dauerhaft an den Auftakttarif gebunden zu sein. Hintergrund sind nach wie vor ungeklärte Fragen zur langfristigen Finanzierung des Projekts. Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, jeweils 1,5 Milliarden Euro beizusteuern, ist nur auf die Startphase gemünzt. Vor allem die Verkehrsbetriebe haben wiederholt gemahnt, das Geld werde bei weitem nicht ausreichen, um die Mindereinnahmen – etwa durch den Wegfall von Jahresabos – zu kompensieren. Bei ausbleibendem Nachschlag müssten über kurz oder lang bestehende Angebote gekürzt, also Bus- und Bahnlinien ausgedünnt und Taktzeiten reduziert werden.

Oder es wird eben weiter an der Preisschraube gedreht, was mancherorts schon geschieht. Für die Hauptstadt zum Beispiel kündigte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag eine Tariferhöhung von im Schnitt 5,65 Prozent ab 1. April an. In einer Mitteilung dazu heißt es: »Da das Deutschland-Ticket das VBB-Tarifgefüge im Abobereich deutlich verändern wird, wird derzeit innerhalb des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg intensiv über ein Gesamtkonzept beraten.« Dessen erster Vorbote ist offenbar, bei den Kunden vorauseilend noch mehr abzukassieren und damit noch mehr Fahrgäste zu vergraulen. Beim »Deutschland-Ticket« ist der Weg entsprechend vorgezeichnet. Von Kritikern als zu kostspielig für Otto Normalverbraucher und sozial Bedürftige bemängelt, wird es absehbar nicht der Verkaufsschlager, der der Neun-Euro-Fahrschein im vergangenen Sommer war. Dann aber reißen neue Löcher in der Bilanz auf – die Folge: Preiserhöhungen oder Abstriche beim sonstigen Angebot. So wird Verkehrswende zum Rohrkrepierer.

Zumal schon die Kalkulation fürs erste Jahr offenbar völlig wirklichkeitsfremd ist. Das jedenfalls hat der Normenkontrollrat in einer Stellungnahme beanstandet, über den am Mittwoch die Rheinische Post berichtete. Das Gremium klopft im Auftrag der Bundesregierung Gesetzesvorhaben auf ihren bürokratischen Aufwand und die Plausibilität des Kostenrahmens ab. Die Regeln zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes seien »in wesentlichen Teilen« nicht nachvollziehbar aufgeführt, befanden die Prüfer. Vor allem seien die »zu erwartenden erheblichen Folgekosten, die Ländern sowie Verkehrsbetrieben bei der Verteilung der Mittel in Zusammenhang mit der Umsetzung des 49-Euro-Tickets entstehen werden, nicht dargestellt«. Zudem fehlten Angaben zu den Bürokratiekosten, die auf die Verkehrsunternehmen zukämen, um entstandene Mindereinnahmen nachzuweisen und dann die Erstattung zu beantragen.

Prompte Reaktion: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat angekündigt, nachzuarbeiten. Man werde zeitnah eine Schätzung der bislang nicht bezifferten Kosten vorlegen, teilte sein Haus gleichentags auf Nachfrage mit. Die Uhr tickt, Verkaufsstart des »Deutschland-Tickets« ist der 3. April.