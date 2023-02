Tote im Wald

Wojtek RADWANSKI/AFP Polnischer Grenzsoldat neben einem Zeltcamp von Geflüchteten auf belarussischer Seite (Januar 2022)

Ende des Jahres hat auch die polnische Grenzbehörde eine Jahresbilanz veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Zahl der Versuche »illegalen« Grenzübertritts von Belarus aus 2022 auf 15.100 zurückgegangen sei – gegenüber 40.000 im Jahre 2021, als die Spannungen an der polnisch-belarussischen Grenze zugenommen hatten. Im Dezember seien es 949 Asylsuchende gewesen, die versucht hätten, auf polnischem Boden EU-Gebiet zu betreten, gegenüber 1.698 im Dezember 2021. Das waren – die Meldung stammte vom 20. Dezember – durchschnittlich 45 Versuche am Tag gegenüber 57 im Dezember 2021, für den vollständige Zahlen vorlagen.

Was sich wie eine Erfolgsmeldung lesen sollte, dokumentierte also in Wahrheit, dass der im ersten Halbjahr 2022 im Rekordtempo hochgezogene Grenzzaun entlang der polnisch-belarussischen Grenze trotz Investitionen von etwa 1,5 Milliarden Zloty (rund 320 Millionen Euro) seinen offiziellen Daseinszweck nur bedingt erfüllt: die Migration über die grüne Grenze zu verhindern. Der Grenzzaun zieht sich inzwischen über 187 Kilometer, er besteht aus 5,5 Meter hohen Stahlgittern, die mit NATO-Stacheldraht gekrönt sind. Auf knapp 130 Kilometern davon hat die polnische Seite inzwischen auch elektronische Überwachungssysteme installiert, deren Drucksensoren angeblich sogar zwischen Tieren und Menschen unterscheiden können.

Brüche und Schnittwunden

Die Menschen hält das nicht ab. Nach einem Bericht der Regionalausgabe der Gazeta Wyborcza aus Bialystok von dieser Woche werden täglich im Krankenhaus der Kleinstadt Hajnowka Menschen mit Brüchen und Verrenkungen an Händen und Füßen eingeliefert, die sie sich bei dem Versuch zugezogen hätten, den Grenzzaun zu überklettern. Von Schnittverletzungen vom Stacheldraht ganz zu schweigen. Die Zeitung brachte das Beispiel eines 26jährigen Syrers, der in Hajnowka mit einem komplizierten Bruch des Sprunggelenks lag und nach knapp einer Woche am Donnerstag von der Grenzpolizei wieder abgeholt werden sollte – weit vor der Zeit, die nötig wäre, um eine Verletzung dieser Art ordentlich zu behandeln.

Wenn er noch halbwegs Glück hat, kommt er in ein Aufnahmezentrum, wo er geheimdienstlich durchleuchtet wird, bevor er einen Asylantrag stellen kann. Die Zustände in diesen Lagern hat 2022 die polnische Sektion von Amnesty International beschrieben: In acht Quadratmeter großen Räumen würden bis zu 24 Personen festgehalten – das ist weit weniger Fläche, als selbst die polnischen Bestimmungen mit zwei Quadratmetern pro Person vorschreiben. Der Europarat empfiehlt selbst für Strafgefangene vier Quadratmeter pro Person, was in Polen auch nicht eingehalten wird. Das einzige Verbrechen der Asylsuchenden: am falschen Ort zu sein.

Bei jeder Gelegenheit veranstalteten die Bewachenden laut Amnesty schikanöse Leibesvisitationen der Internierten, es sei vorgekommen, dass sie neu eintreffende Geflohene mit den Worten »Willkommen in Guantanamo« begrüßt hätten. Der Kontakt der Internierten mit der Außenwelt – ob Ärzten oder Anwälten – werde systematisch erschwert, hieß es in dem Bericht weiter. Hinzu kämen unerträgliche Rahmenbedingungen wie ständiger Lärm von Militärfahrzeugen, weil das Aufnahmezentrum sich auf einem Kasernengelände befinde. Dies sei geeignet, Menschen, die ohnehin bereits von den Kriegen in ihren Heimatländern traumatisiert seien, weiter psychisch zu schädigen. Aus einem anderen Lager wurde Amnesty zugetragen, dass das Wachpersonal die Internierten mit Nummern statt mit Namen angesprochen und sie für elementare Bitten wie der um ein Handtuch mit mehrtägiger Isolationshaft »bestraft« habe.

Illegale Pushbacks Alltag

Die Alternative für den Syrer mit dem gebrochenen Sprunggelenk aus Hajnowka ist, dass ihn die Grenzwache wieder über die Grenze abschiebt. Diese Pushbacks sind zwar illegal, wie nicht nur der Europäische Gerichtshof mehrfach entschieden hat, sondern auch polnische Gerichte. Aber praktiziert werden sie trotzdem. Hilfsorganisationen haben Mühe, halbwegs die Übersicht zu behalten. Die »Grupa Granica« (Grenzgruppe), ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, die seit dem Beginn der Krise im Sommer 2021 bemüht sind, den Menschen humanitär zu helfen, sprach in ihrem Jahresbericht für 2022 von mindestens 30 Fällen, in denen diese Abschiebungen für die Opfer tödlich geendet hätten; allein in der ersten Januarhälfte meldeten Helfer den Tod von vier weiteren Menschen. Ein im Dezember im Grenzgebiet identifizierter ­66jähriger Syrer habe einen Ausweisungsbefehl aus Polen in der Tasche ­gehabt. Die Sprecherin der polnischen Grenzbehörde bestätigte gegenüber der Wyborcza den Fall: Der Mann habe erklärt, dass er eigentlich nach Deutschland wollte. Anlass genug, ihn in den Wald und Sumpf zwischen Polen und Belarus abzuschieben. Sicherung der EU-Außengrenze eben.