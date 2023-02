Widerstand ungebrochen

Bob Edme/AP Photo/dpa Mehr als 10.000 protestierten am Donnerstag im südlichen Bayonne

Mit soviel Widerstand hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestimmt nicht gerechnet, als er sein Prestigeprojekt »Rentenreform« zum Jahresanfang anschob. Nachdem am Sonnabend schon mehr als 2,5 Millionen Menschen gegen die geplante Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre protestiert hatten, strömten am Donnerstag erneut Massen auf die Straßen zum bereits fünften landesweiten Streik binnen weniger Wochen.

Die Regierung müsse endlich begreifen, dass die Franzosen die »Reform« nicht wollten, sagte der Chef der Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, auf der zentralen Demonstration in Albi. »Wenn die Regierung nicht hört, werden wir wiederkommen, und zwar entschlossen und noch lauter am 7. März.« Die Vorsitzenden der acht größten Gewerkschaften hatten sich entschieden, in der 50.000-Einwohner-Stadt zu demonstrieren, um ein »Schlaglicht« auf die starke Mobilisierung in den kleinen und mittelgroßen Städten zu werfen. Das Ergebnis: Rund 40.000 Menschen waren am Donnerstag laut Gewerkschaftsangaben auf den Straßen von Albi. In Marseille demonstrierten mindestens 90.000, in Paris mehr als 300.000 Menschen.

Trotz aller Bemühungen der Regierung, die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Maßnahme zu überzeugen, steigt die Ablehnung Woche für Woche. Laut aktuellen Umfragen lehnen 72 Prozent der Franzosen Macrons Pläne ab. Auch im Parlament steht nur eine Minderheit hinter der »Reform«. Die Regierung kassierte in der Nationalversammlung deshalb bereits eine erste Niederlage. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zu Mittwoch mehrheitlich gegen den Artikel 2 des Vorhabens, durch den Unternehmen »angespornt« werden sollten, den Anteil älterer Beschäftigter zu erhöhen. Die Debatte im Parlament soll nur noch bis diesen Freitag um Mitternacht andauern, bis dahin soll eine Stimmenmehrheit stehen.

Mit den Stimmen von Abgeordneten der konservativen Partei Les Républicains (LR) könnte Macron bis dahin vielleicht eine Mehrheit für die Verabschiedung der »Rentenreform« bekommen. Aber der Widerstand der Gewerkschaften und aus der Bevölkerung wird bleiben, denn plausible Argumente für die Rentenkürzung hat die Regierung immer noch nicht geliefert – im Gegenteil: Alles, was Macrons Lager in den vergangene Wochen vorgebracht hat, wurde von den Gewerkschaften und dem linken Oppositionsbündnis NUPES widerlegt. Zu Beginn des Jahres hieß es beispielsweise noch, die »Reform« würde Frauen gerechter behandeln. In Wahrheit sollen sie »einen Teil ihrer Vorteile verlieren, die mit Mutterschaft und Kindererziehung verbunden sind«, stellte ein Ende Januar von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht fest. Dass dem Rentensystem bis 2027 ein zwölf Milliarden Euro schweres Defizit drohe, wie die Regierung behauptet, wurde vom staatlichen Rentenorientierungsrat entkräftet. Und die anfangs versprochene Mindestrente von 1.200 Euro wird es auch nicht geben, wie die Regierung vergangene Woche zugeben musste.