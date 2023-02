Pipelinesprengung vor Sicherheitsrat

Marcus Brandt/dpa Minenjagdboote im Marinestützpunkt in Kiel während des »Baltops«-Manövers (Juni 2022)

Russland hat für den kommenden Mittwoch eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines beantragt. Anlass sind die jüngsten Recherchen des US-Journalisten Seymour Hersh, der die Tat den Vereinigten Staaten mit Unterstützung Norwegens zuschreibt und das Anbringen der Bomben konkret auf eine Phase des »Baltops«-Marinemanövers vom Juni 2022 datiert, in der neue Methoden der Kriegführung mit Seeminen erprobt wurden. Außenminister Sergej Lawrow kündigte zudem an, Moskau wolle auf der Sicherheitsratssitzung eine internationale Untersuchung des Anschlags fordern. Zu Äußerungen von Stéphane Dujarric, Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, die UNO habe dazu keine Kompetenz, erklärte Lawrow, Guterres persönlich habe etwa im Sommer 2019 UN-Nachforschungen zu Kriegshandlungen in der nordsyrischen Provinz Idlib auf den Weg gebracht. Eine unabhängige Ermittlung zum Nord-Stream-Anschlag hatte bereits im Oktober China verlangt.

Unterdessen hat die NATO am Mittwoch die Gründung einer »Koordinierungszelle für kritische Unterwasserinfrastruktur« offiziell bekanntgegeben. Die Zelle soll den Schutz vor allem von Unterwasserkabeln und -pipelines verbessern. Sie geht auf eine norwegisch-deutsche Initiative vom Herbst vergangenen Jahres zurück. Insbesondere Norwegen sorgt sich um seine zahlreichen Pipelines unter der Meeresoberfläche und wünscht verstärkte Maßnahmen zu ihrem Schutz. Die NATO-Zelle soll zunächst Schwachstellen in der Unterwasserinfrastruktur identifizieren und dann Möglichkeiten erarbeiten, sie besser zu überwachen; dabei sollen die Hersteller eingebunden werden. Im Gespräch ist außer regelmäßigen Patrouillen von Marineschiffen und Aufklärungsflugzeugen auch der Einsatz von Unterwasserdrohnen. Leiter der Koordinierungszelle wird der einstige Drei-Sterne-General der Bundeswehr Hans-Werner Wiermann. Er war erst im August in den Ruhestand verabschiedet worden – nach einer dreijährigen Amtszeit als Leiter des internationalen Militärstabs im Brüsseler NATO-Hauptquartier.