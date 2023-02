Pingpong mit Menschen

Florian Boillot Versuchte Verhinderung einer Abschiebung durch Blockade des Terminals 5 am Flughafen BER am Donnerstag

Mit welchem Ziel Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag zum »Flüchtlingsgipfel« nach Berlin geladen hatte, blieb danach unklar. Bund, Länder und Kommunen stünden »Seite an Seite« behauptete sie auf der anschließenden Pressekonferenz. Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages, fand das Treffen dagegen »sehr ernüchternd«. Der Bund veranlasse die Verteilung von Flüchtlingen, bezahle aber die Kommunen nicht für Unterbringung und Versorgung. Das Problem sei mit 1,3 Millionen Flüchtlingen im Jahr 2022 – davon allein aus der Ukraine mehr als eine Million – aber größer als 2015/2016. Sager wünschte sich den Bundeskanzler her und generell mehr Geld. Olaf Scholz wird allerdings erst im April mit den Regierungschefs der Länder das Thema beraten. Vorbereitet werden soll das nun durch gemeinsame Arbeitsgruppen aller drei staatlichen Ebenen. Finanzielle Forderungen hatte Faeser schon zuvor abgeblockt – mit Hinweis auf die bereits zugesagten 3,5 Milliarden Euro für 2022 und weitere 2,75 Milliarden Euro für 2023. Vor allem um Abschottung und Verteilung von Flüchtlingen in der EU will sich die Innenministerin kümmern.

Der sogenannte Gipfel endete als Placebo, als Scheinmedikament gegen ein vor allem durch die völkerrechtswidrigen Kriege des Westens in Afghanistan, Irak oder Syrien selbst geschaffenes Problem. Die Eskalation und Verlängerung des Ukraine-Krieges (die seit 2014 durch Kiews »antiterroristische Operation« nach Russland vertriebenen Bewohner des Donbass haben hierzulande im Mainstream noch nie eine Erwähnung gefunden) verschärfen die Situation in den Kommunen. Im ARD-Morgenmagazin hatte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, daher ein »Maßnahmenpaket« gewünscht und von einem »gewissen Zuständigkeitsbingo« gesprochen. Jede staatliche Ebene zeige auf die andere und sage: »Ich mache doch schon so viel«. Dabei wird es bleiben: Pingpong mit Menschen. Genauer: Die Bereitschaft, das Einpunktprogramm der AfD zu erfüllen (AfD-Plakat im Berliner Wahlkampf: »Weniger abschleppen, mehr abschieben«) wächst unter den »Demokraten«. So forderte zum Beispiel Landsbergs Verband vor dem »Gipfel« in einem Papier schnellere Asylverfahren und eine »Rückführungsoffensive« sowie eine »zielgenauere Verteilung« von Flüchtlingen in der EU. Der Sprecher der CDU-Länderinnenminister, Peter Beuth (CDU) aus Hessen, griff das auf und verlangte in Berlin, der ganze »Mindset« der Regierungsparteien müsse sich ändern hin zur schärferen Begrenzung der Migration. Deutschland müsse »Motor des wirksamen EU-Außengrenzschutzes« werden.

Die Linke-Kochefin Janine Wissler forderte am Donnerstag weitere Gebäude des Bundes und einen staatlichen Zugriff auf ungenutzte Häuser zur Unterbringung von Flüchtlingen: »Unbegründet leerstehende Gebäude in privatem Besitz müssen notfalls zeitweise beschlagnahmt werden, um sie sinnvoll zu nutzen.« Auch sie verlangte vom Bund mehr Geld für die Kommunen. Je schneller Konzepte entwickelt werden, desto schneller würden auch Vorbehalte entkräftet und die Willkommenskultur gestärkt.

Der Staatsapparat handelt, bis es soweit ist, wie gewohnt: Am Donnerstag ließ das Land Brandenburg vom für Gäste geschlossenen Terminal 5 des Flughafens BER abgelehnte Asylsuchende nach Pakistan abschieben. 2021 gaben Bundesregierung und die EU-Grenzschutzagentur Frontex nach Angaben der Initiative »Deportation Alarm« für Abschiebungen etwa 22 Millionen Euro aus.